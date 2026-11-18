Tras alcanzar un entendimiento legislativo para destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027, el Gobierno nacional resolvió dar marcha atrás con los recortes previstos para las Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad.

La decisión deja sin efecto las restricciones sobre el acceso y la incompatibilidad con el empleo formal. En paralelo, el Senado se prepara para debatir este jueves la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

La iniciativa tiene media sanción de Diputados y dictamen de mayoría. Reemplaza la vencida Ley 27.793, cuya vigencia expira el 31 de diciembre de 2026, y consolida el piso salarial del 70% de la jubilación mínima liquidada por ANSES.

Cuánto se cobra

El proyecto de ley permanente resguarda la estructura central de las prestaciones asistenciales y fija parámetros objetivos para su otorgamiento y sostenimiento.

El monto de las PNC por Discapacidad se mantiene equivalente al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Eso representa:

$310.910,92 brutos en noviembre de 2026.

en noviembre de 2026. $380.910,92 con el bono de $70.000.

$317.657,69 mensuales en diciembre de 2026, más aguinaldo y refuerzo.

Los requisitos clave

El texto establece seis condiciones centrales para acceder y sostener la prestación:

Haber mensual garantizado: equivalente al 70% de la jubilación mínima del SIPA, con movilidad mensual.

equivalente al 70% de la jubilación mínima del SIPA, con movilidad mensual. Certificado Único de Discapacidad (CUD): debe estar vigente al momento de la solicitud y durante todo el período de cobro.

debe estar vigente al momento de la solicitud y durante todo el período de cobro. DNI vigente: documento nacional de identidad en condiciones reglamentarias.

documento nacional de identidad en condiciones reglamentarias. Nacionalidad o residencia: argentinos nativos, por opción o naturalizados, o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal y continuada en el país.

argentinos nativos, por opción o naturalizados, o extranjeros con al menos en el país. Evaluación patrimonial y socioeconómica: aprobar un estudio integral y acreditar que, en caso de poseer un inmueble, este constituya la vivienda única familiar .

aprobar un estudio integral y acreditar que, en caso de poseer un inmueble, este constituya la . No percibir otra prestación incompatible: no recibir otra jubilación, retiro o pensión que resulte incompatible con la PNC.

El tope salarial para trabajar

Uno de los pilares de la reforma es sostener el incentivo a la inclusión laboral formal, sin penalizar automáticamente al trabajador con la pérdida definitiva de su ingreso.

Los titulares de una PNC por Discapacidad pueden desempeñarse en empleos registrados o inscribirse en el monotributo. La condición es que sus ingresos individuales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, tope fijado actualmente en $797.600 mensuales.

Qué pasa si se supera el tope

Si los ingresos laborales exceden ese umbral, ANSES suspende temporalmente el pago de la pensión.

Sin embargo, el titular conserva el derecho a solicitar su rehabilitación inmediata cuando finalice el vínculo laboral o cuando sus remuneraciones vuelvan a ubicarse por debajo del límite legal.

Ese mecanismo reemplaza la lógica anterior, que implicaba la pérdida definitiva de la prestación ante cualquier empleo formal registrado.

Las auditorías y la cobertura médica

La Secretaría Nacional de Discapacidad efectuará controles periódicos mediante cruces de información con ANSES y ARCA.

Esos controles deberán asegurar la notificación fehaciente y una instancia formal de descargo antes de cualquier baja. El objetivo es evitar suspensiones arbitrarias y garantizar el derecho de defensa del titular.

Además, el proyecto blinda el acceso a la cobertura médica de la Ley 24.901. Preserva el nomenclador único con actualización de aranceles y establece un cronograma de pago para compensaciones pendientes a prestadores.

El contexto legislativo

El entendimiento para destrabar el Presupuesto 2027 incluyó el compromiso de revertir los ajustes previstos en las PNC por Discapacidad.

Ese punto era uno de los reclamos centrales de las organizaciones del sector y de los bloques opositores que condicionaban su voto. La ley permanente que se debate este jueves busca dar un marco estable a la prestación más allá del período fiscal.