Desde la Subsecretaría de Discapacidad explicaron cómo es la asistencia a las personas que lo necesitan y cómo se aborda cada caso. Además detallaron cómo fue la situación ocurrida el viernes pasado en las oficinas.

Ese día un hombre en silla de ruedas intentó prenderse fuego dentro de la sucursal por un reclamo habitacional.

Gustavo Iril, comentó en La Primera Mañana por AM550 que se trata de Carlos, un hombre que alquila y que tenía dificultades para ingresar a su vivienda. Ahora está temporalmente en un hostel y buscan una solución para él.

Carlos llegó al lugar "con una demanda que venía de algún tiempo por las condiciones en las que se encuentra el lugar que habitan aquí en Neuquén. Y bueno, la verdad, fue una situación bastante difícil, bastante triste, porque se roció con un poco de combustible y la posibilidad de prenderse fuego", relató el funcionario.

En el momento se abordó la situación con los medios a disposición y se lo trasladó acompañado al Hospital Bouquet Roldán, donde se esperaba su evolución para continuar con el abordaje.

Iril adelantó que, afortunadamente, la persona "hoy está muy bien, estamos esperando encontrar un nuevo lugar donde pueda habitar", mientras permanece en un hostel.

Se trató de un caso específico ya que, según el subsecretario, se venía haciendo un seguimiento y acompañamiento económico, pero fue la situación en su vivienda la que lo llevó a colapsar y tomar esa decisión dramática.

Vivía al lado de un acumulador compulsivo

El señor actualmente alquilaba una habitación y se le había imposibilitado la accesibilidad con su silla de ruedas, ya que debía ingresar por un pasillo estrecho lleno de elementos de un vecino acumulador, además de aguas servidas e inundaciones.

Tras el incidente, la Subsecretaría de Limpieza asistió a la vivienda para limpiar todo lo que tenía acumulado esa persona que perjudicaba a los demás.

"Tenemos ya, por lo menos, esa tranquilidad y que el lugar está completamente despejado, pero de todas maneras estamos acompañando a Carlos porque tenemos que encontrar un nuevo lugar donde pueda estar en mejores condiciones", adelantó Iril.

"En este caso, por ejemplo, se articuló con el municipio de Neuquén para que se realice la limpieza, se articuló con el EPAS para que pueda resolver la situación de los residuos totales, y bueno, muchas veces, permanentemente estamos activando y articulando con Salud, estamos articulando también con Incluir Salud".

Acciones por la salud mental

En cuanto a las demás acciones que se toman desde la Subsecretaría para asistir a estas personas, se refirió al centro inaugurado en Cutral Co, el Dispositivo de Inclusión Habitacional para la atención comunitaria en salud mental.

Próximamente estos centros también estarán en Neuquén Capital, especialmente para personas mayores o gente que no cuenta con una red familiar.

"Hay muchas personas que no tienen absolutamente a nadie que pueda acompañar, ni un hermano, ni un familiar cercano, ni un primo, y ahí es donde tenemos que estar como Estado y también la comunidad en su conjunto porque hace falta que la comunidad no mire para otro lado, siempre es necesario un vecino que de una vuelta", relató.

Por otro lado, el programa de Asistencia Económica ayuda a más de 1200 personas, el mes pasado fueron 1270. Es dirigido a personas mayores y personas con discapacidad. Además hay programas para personas en situaciones de vulnerabilidad, para mujeres e infancias.

"Desde nuestra área abordamos aproximadamente esa cantidad entre Neuquén capital, que lleva casi el 50-60% de los casos, y el resto de la provincia. Son situaciones de alta complejidad, de alta vulnerabilidad, sin red familiar, sin red de contención social, y que se hace un aporte en momentos, como mencionaba, que por ahí desde Nación las pensiones no salen".

El pedido para la comunidad

Destacó que se busca un acompañamiento sostenible en el tiempo, no solo económico, sino desde la inclusión laboral y todos los ámbitos de la vida.

Iril expresó que la Subsecretaría recibe muchas situaciones por día que se van abordando en la medida de lo posible con las herramientas a disposición. Si bien tienen buenos resultados cada día, cada vez aparecen casos más complejos.

"Lo que apuntamos es que también toda la comunidad sepa que tenemos que involucrarnos porque no alcanza con un Estado presente como es el de Neuquén, sino que necesitamos muchas veces a los organismos del tercer sector, necesitamos las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales también se acompañan en el caso de la incapacidad".

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