Una discusión por la ocupación de un asiento terminó en una violenta pelea dentro de un cine de Paraná, Entre Ríos, donde una mujer utilizó gas pimienta en una sala con alrededor de 50 espectadores. Una madre de 51 años y su hija de 27 fueron detenidas.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles en el cine ubicado en el Shopping Paso del Paraná. Según relataron testigos, el conflicto comenzó como una discusión verbal por un asiento, pero rápidamente derivó en agresiones físicas.

La situación se agravó cuando una de las mujeres utilizó un aerosol con gas pimienta dentro de la sala. La sustancia se dispersó en el ambiente y los espectadores tuvieron que salir para evitar permanecer expuestos.

Ante lo ocurrido, se dio aviso a los servicios de emergencia y a la Policía. Los efectivos entrevistaron a varios testigos para reconstruir el episodio e identificar a las personas involucradas.

Las encontraron en el estacionamiento

Con las características aportadas por quienes presenciaron la pelea, la Policía desplegó un operativo dentro del complejo comercial. Las dos mujeres fueron localizadas posteriormente en el estacionamiento del shopping, donde se encontraban dentro de un Honda Civic junto a un hombre, según informó el medio local El Litoral.

Finalmente, ambas fueron detenidas y trasladadas a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades por el enfrentamiento y por la utilización del gas pimienta dentro de un espacio cerrado en el que se encontraban decenas de personas.