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VIOLENTO EPISODIO

Un joven fue apuñalado durante una pelea y quedó internado en Cipolletti

La agresión ocurrió en el barrio 2 de Febrero. La víctima, de 27 años, fue hallada herida en el patio de una vivienda y trasladada al hospital. La Policía secuestró el arma utilizada y analiza imágenes de cámaras de seguridad

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 08 de octubre de 2026 a las 16:36
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La Policía secuestró el arma blanca utilizada en el ataque y analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona

Un joven de 27 años fue apuñalado en el abdomen durante un ataque ocurrido este jueves por la mañana en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti. El hecho es investigado por la Policía de Río Negro, que trabaja para identificar y localizar al responsable de la agresión.

Cómo fue el ataque al joven en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti

La situación fue reportada través de una llamada al Centro de Emergencias 911 que alertó sobre una pelea en el barrio. A partir del aviso, efectivos de la Comisaría 45° se dirigieron al lugar y encontraron a la víctima lesionada en el patio delantero de la vivienda de un familiar.

Ante la gravedad de la herida, el personal policial solicitó la asistencia médica de manera inmediata. Una ambulancia concurrió al sector, brindó las primeras atenciones en el lugar y trasladó al joven al hospital de Cipolletti para el control, evaluación y tratamiento.

Mientras se desarrollaban las tareas sanitarias, el personal policial avanzó con las primeras diligencias en la investigación. En la escena del ataque fue localizada y secuestrada el arma blanca que habría sido utilizada durante la agresión, elemento que será sometido a las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística, que realizaron relevamientos en el lugar y comenzaron a recolectar elementos de prueba para reconstruir lo sucedido.

Entre las medidas adoptadas se dispuso el análisis de registros de cámaras de seguridad instaladas en comercios y sectores cercanos al lugar del hecho. Los investigadores buscan determinar cómo se inició el episodio, quién participó de la agresión y cuál fue el recorrido seguido por el atacante tras herir a la víctima.

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