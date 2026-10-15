DNU 70: quiénes fueron los diputados que ayudaron al Gobierno a evitar el quórum

El Gobierno logró este jueves evitar que la Cámara de Diputados avanzara con la derogación del DNU 70/2023, luego de que la oposición no consiguiera reunir el quórum necesario para iniciar la sesión especial. El resultado no dependió únicamente de las bancadas habitualmente cercanas al oficialismo: las ausencias de legisladores de bloques provinciales y dialoguistas terminaron siendo determinantes.

Se ausentaron legisladores vinculados con los gobernadores de Tucumán, Jujuy y San Juan.

En el caso de Neuquén, Karina Maureira estuvo entre las legisladoras ausentes.

El PRO, uno de los bloques que mantiene mayor coincidencia parlamentaria con el oficialismo, no bajó al recinto. Tampoco lo hizo Álvaro González, quien en otras oportunidades tomó posiciones diferentes a las de la bancada conducida por Cristian Ritondo.

La UCR, con sus seis diputados, tampoco participó del intento por habilitar la sesión. A esas ausencias se sumaron Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz. Este último ingresó cuando ya había vencido el tiempo reglamentario para reunir el quórum.

Los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, tampoco ocuparon sus bancas durante el período previsto para habilitar el debate.

El rol de los gobernadores y la ausencia de Karina Maureira

Las bancadas vinculadas con los gobernadores tuvieron un papel decisivo en el resultado. Los tres integrantes del bloque Independencia, referenciado en el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, no dieron quórum.

En Provincias Unidas, los jujeños Jorge “Colo” Rizzotti y María Emilia Zigarán, vinculados políticamente con el gobernador Carlos Sadir, tampoco participaron de la conformación del número necesario.

faltaron los sanjuaninos Carlos Quiroga y Nancy Picón, de Producción y Trabajo, espacio relacionado con el gobernador Marcelo Orrego.

La ausencia de Maureira aportó así al conjunto de bancas que impidió a la oposición alcanzar el número necesario para comenzar la sesión.

Provincias Unidas también se dividió

Aunque varios integrantes de Provincias Unidas habían acompañado la convocatoria a la sesión especial, una parte de la bancada finalmente no estuvo presente para el quórum.

La jefa del bloque, Gisela Scaglia, se ausentó. Tampoco estuvieron Rizzotti, Zigarán, Lourdes Arrieta, Sergio Capozzi, Sergio Nuñez y Alejandra Torres. El santacruceño Jorge “Loma” Ávila ingresó al recinto cuando la sesión ya había quedado sin posibilidades de alcanzar el número reglamentario.

Las ausencias de Argentina Federal e Independencia

Argentina Federal mostró una posición dividida. No aportaron al quórum el misionero “Colo” Vancsik, el formoseño Gerardo González, el puntano Claudio Álvarez y la salteña Yolanda Vega, aunque en este último caso se informó que la ausencia estuvo vinculada con un problema de salud.

A ellos se sumaron los tres legisladores de Independencia, vinculados con Jaldo. Incluso Unión por la Patria tuvo dos ausencias: la santiagueña Estela Neder y el fueguino Paulo Tita.

La suma de esas bancas, junto con las ausencias del PRO, la UCR y otros espacios, terminó impidiendo que la oposición alcanzara el quórum. De esta manera, el DNU 70/2023 no llegó a ser tratado y continúa vigente, mientras la discusión sobre su derogación deberá buscar una nueva oportunidad en Diputados.