La oposición no logró alcanzar este jueves 15 de octubre el quórum para habilitar la sesión especial en la Cámara de Diputados mediante la cual pretendía voltear el DNU 70/23 del Gobierno.

Transcurrida la media hora reglamentaria del horario convocado para el inicio de la sesión, se habían sentado en el recinto 121 diputados, faltando apenas ocho para cumplir con el objetivo.

El Gobierno festejó este resultado y valoró las ausencias clave de ocho legisladores de Provincias Unidas, los tres tucumanos de Independencia y el misionero "Colo" Vancsik de Argentina Federal.

Los 121 diputados presentes eran de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal y la Coalición Cívica.

El temario de la sesión también incluía el tratamiento del proyecto de emergencia en Discapacidad y la ley de alivio y regularización de deudas familiares.

Qué significa que caiga la sesión

La convocatoria a la sesión, prevista para las 14 hs, comenzó a frenarse en la última semana por tres factores concurrentes:

El fallo de la Corte Suprema que reflotó la vigencia de la norma que limita la extranjerización (borrando con la mano lo que había firmado semanas atrás cuando le negó legitimidad procesal a excombatientes de Malvinas),

La voltereta del oficialismo que busca restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La sesión confirmada para el 21 de octubre con un temario que interesa a la oposición dialoguista, como discapacidad y endeudamiento.

El giro pragmático del Gobierno, que a fines de 2023 derogó la ley de Tierras, obedeció al temor de que la oposición juntara fuerzas en el recinto para tirar abajo el DNU 70/23 completo.

Si ese curso de acción opositor hubiese prosperado, no solamente se habría caído la derogación de la ley de Tierras sino también la de la ley de Alquileres, la de Góndolas, la de Abastecimiento; se habría desmoronado la política de cielos abiertos, se habría revertido la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y habría vuelto el control de precios a las empresas de medicina prepaga.