Este miércoles 1 de julio de 2026, la cotización del dólar oficial comenzó la jornada con un precio de $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos disponibles a las 00:00 horas.

En comparación con la volatilidad anual del 31.64%, la fluctuación observada en la última semana —equivalente a un 19.73%— refleja un comportamiento más estable del dólar oficial en los últimos días.

Durante el último año, el valor máximo alcanzado por el dólar oficial fue de $1.500, mientras que el mínimo registrado fue de $1.330. En tanto, hace seis meses la cotización se ubicaba en torno a los $1.445, según los registros históricos.

Dólar oficial abre a $1.450 compra y $1.500 venta este miércoles 1 de julio

Un dato relevante para el mercado cambiario es que el pasado lunes 14 de abril, el Banco Central eliminó las restricciones cambiarias para personas físicas, entre ellas el límite mensual de compra de 200 dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además, la entidad monetaria comunicó la supresión de otros requisitos que hasta entonces condicionaban el acceso a la compra de moneda extranjera a precio oficial. Esto implica un nuevo esquema más flexible para adquirir dólares en el mercado formal.