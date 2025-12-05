El anuncio de que la Argentina volverá a financiarse en dólares generó una reacción inmediata en los mercados y provocó movimientos en casi todos los frentes. La confirmación de que el Gobierno colocará la semana próxima un bono en moneda estadounidense con vencimiento en 2029 fue recibida con optimismo moderado por los inversores, lo que se reflejó en una leve mejora de los bonos y un retroceso tanto del riesgo país como del dólar oficial.

El indicador que elabora JP Morgan cayó 11 puntos y cerró en 623 unidades, una baja que, si bien es positiva, todavía deja al país lejos de los niveles necesarios para intentar una emisión plena en el exterior. Según los analistas, Argentina debería llevar su riesgo país a la zona de 450 puntos para volver a aspirar a los mercados internacionales, motivo por el cual el ministro Luis Caputo decidió avanzar por ahora con una colocación local. Ese anuncio impulsó especialmente al bono en dólares 2029, que subió hasta 1% en el exterior, el mismo plazo que tendrá el nuevo título que se ofrecerá en los próximos días.

El comportamiento de las acciones no logró sostener el tono inicial. Tras una mañana en alza, los papeles locales revirtieron la tendencia y cerraron con pérdidas, tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street. Entre los ADR, las caídas más marcadas fueron las de Mercado Libre (-3,4%), Telecom (-2,9%) y Banco Supervielle (-2,7%). En el mercado local, el índice S&P Merval terminó la rueda con una baja de 1,6%.

El impacto también se trasladó al frente cambiario. En el mercado mayorista, el dólar retrocedió $9 y cerró en $1435. En el Banco Nación, el billete minorista cayó $10 para ubicarse en $1460. En los dólares financieros, el MEP avanzó 0,3% hasta $1474,54, mientras que el contado con liquidación terminó sin cambios en $1510,70.

Entre los operadores, la recepción del anuncio fue positiva. Consideran que el nuevo bono, con un cupón de 6,5%, podría resultar atractivo frente a los títulos reestructurados en 2020, especialmente si el rendimiento final se acerca al 10%, como estiman las curvas actuales. El equipo de Research de Adcap destacó que la medida se suma a varias colocaciones exitosas realizadas por empresas y provincias en los últimos meses.

A su vez, el economista jefe de Puente, Eric Ritondale, señaló que, gracias a la liquidez en dólares disponible en el mercado local, el Tesoro estaría en condiciones de renovar los US$1200 millones que vencen de los Bonar Ley Local 2029 y 2030, y también de captar fondos adicionales. Para los analistas, si eso ocurre, el Gobierno podrá mostrar la operación como un primer paso firme hacia la reapertura del financiamiento en dólares mediante mecanismos de mercado, un objetivo clave para reducir la volatilidad y fortalecer la estabilidad financiera en los próximos meses.