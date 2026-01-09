El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que canceló la totalidad de las operaciones realizadas en el marco del swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos, un esquema financiero que había sido activado para contener la volatilidad cambiaria durante el último tramo de 2025.

Según comunicó la autoridad monetaria, la cancelación se completó en diciembre de 2025 y abarca todos los movimientos efectuados durante el cuarto trimestre del año pasado, período en el que el acuerdo había sido utilizado como una herramienta de respaldo para aportar previsibilidad al mercado cambiario argentino. El swap había sido anunciado oficialmente el 20 de octubre, en un contexto de fuertes tensiones financieras.

De acuerdo con documentación oficial de ambos países, Argentina utilizó aproximadamente USD 2.500 millones de la línea acordada. Esos fondos correspondieron a ventas de dólares realizadas por el Tesoro estadounidense en el mercado local, especialmente en las semanas previas a las elecciones de octubre, cuando el tipo de cambio alcanzó el límite superior de la banda de flotación.

Desde el Banco Central remarcaron que este tipo de operaciones se maneja bajo estrictos criterios de confidencialidad, por lo que no se difunden detalles pormenorizados sobre cada intervención. No obstante, aclararon que el swap continúa vigente, lo que implica que Argentina podrá volver a recurrir a la línea en caso de que se registren nuevas turbulencias financieras.

El acuerdo bilateral se estructuró a través de operaciones de intercambio de divisas bajo condiciones específicas pactadas entre el BCRA y el Tesoro de los Estados Unidos. La línea contingente de USD 20.000 millones se consolidó como una de las herramientas de asistencia financiera más relevantes de 2025, orientada a estabilizar el mercado cambiario en un escenario de elevada incertidumbre.

Además de la venta de dólares en el mercado oficial, el Tesoro estadounidense también intervino mediante la compra de pesos en el mercado de contado con liquidación, con el objetivo de reducir la brecha cambiaria y aliviar las presiones sobre los distintos tipos de cambio.

Desde Washington, el gobierno de Estados Unidos vinculó públicamente la continuidad de este tipo de apoyo a la implementación de políticas económicas consideradas consistentes y al sostenimiento de un rumbo desregulatorio. En ese sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró en noviembre de 2025 que la operación generó una ganancia financiera para Estados Unidos, y rechazó las críticas internas que calificaban el acuerdo como un rescate sin retorno.

Con la finalización de estas operaciones, el BCRA regularizó su posición frente al Tesoro estadounidense, dando por cerrado el capítulo de intervención cambiaria que se había activado tras el anuncio de octubre para frenar la volatilidad del peso.