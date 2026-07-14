Lo echaron tras una pelea por un despacho: el Gobierno removió al cónsul argentino en España

El Gobierno nacional dispuso el cese de Marcelo Alejandro Nimo de sus funciones en la Embajada argentina en España, luego de una interna con el embajador Wenceslao Bunge Saravia que había quedado expuesta por una disputa vinculada al uso de un despacho en la sede diplomática de Madrid.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 588/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

El texto establece el cese de Nimo como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada de la República Argentina ante el Reino de España.

Sin embargo, detrás de la salida del funcionario aparece una interna que había estallado meses atrás dentro de la representación diplomática argentina en Madrid.

El conflicto tomó estado público luego de que Bunge Saravia decidiera retirarle a Nimo el despacho que ocupaba en la sede ubicada en el barrio de Salamanca. Desde la Embajada habían explicado que la decisión formaba parte de una reorganización de los espacios de trabajo tras dejar de alquilar el piso donde funcionaba el Consulado General.

La disputa entre ambos funcionarios escaló y Nimo llegó a realizar críticas públicas en redes sociales contra el embajador argentino. La tensión interna quedó expuesta y se mantuvo durante los últimos meses.

Ahora, el Gobierno decidió poner fin a la permanencia del funcionario en la representación diplomática. El decreto no menciona directamente el enfrentamiento y fundamenta la medida en la necesidad de “lograr una mejor eficiencia del funcionamiento” de la Embajada argentina en España.

Nimo había sido designado en agosto de 2024 mediante el Decreto 722/2024. En aquel momento, el Ejecutivo sostuvo que reunía “las condiciones de idoneidad profesional necesarias” para desempeñar sus funciones en España.

La salida del funcionario pone punto final a una interna diplomática que comenzó por la reorganización de un despacho y terminó con un cese dispuesto por el Gobierno nacional.