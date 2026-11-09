La legisladora a cargo de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, participó del encuentro con el papa León XIV realizado el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad reunió al Pontífice con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Tras su participación, Reina compartió un mensaje en el que expresó su emoción por el encuentro y destacó la importancia de la visita papal para la Argentina. También recordó el legado del papa Francisco y vinculó el mensaje de su sucesor con valores como la fe, la esperanza y la fraternidad.

La publicación puso especial énfasis en la cercanía con los jóvenes y con las personas que más necesitan acompañamiento. Reina manifestó su deseo de que las bendiciones del Santo Padre lleguen a todos los rincones del país.

Zulma Reina destacó el mensaje de León XIV durante su visita a la Argentina

La participación de Zulma Reina en el encuentro con el papa León XIV en Buenos Aires tuvo como eje el mensaje de fe, esperanza y fraternidad que transmitió el Pontífice durante su visita al país.

A través de una publicación, la referente de la Legislatura de Neuquén compartió sus sensaciones tras la actividad realizada en el Palacio Libertad, donde León XIV mantuvo un encuentro institucional con autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad argentina.

Reina expresó su emoción por haber participado de la recepción y destacó el significado especial que tiene la llegada del actual Pontífice para el país, particularmente por la continuidad del legado espiritual de Francisco.

El recuerdo del papa Francisco y su legado

En su mensaje, Reina recordó al papa Francisco y las enseñanzas que dejó durante su pontificado, especialmente en relación con la cercanía, la solidaridad y el amor al prójimo.

La dirigente neuquina consideró que la visita de León XIV representa una oportunidad para recuperar esos valores y fortalecer los vínculos entre las personas.

El recuerdo de Francisco tiene una dimensión particular en la Argentina: Jorge Bergoglio fue el primer papa argentino y estuvo al frente de la Iglesia católica entre 2013 y 2025.

Su sucesor, León XIV, asumió el pontificado en mayo de 2025 y ha expresado en distintas oportunidades su reconocimiento a la figura de su antecesor.

El mensaje de León XIV sobre la fraternidad y la cercanía

La publicación de Reina también destacó la importancia de los mensajes que transmite el actual Pontífice, con especial atención a la construcción de una sociedad basada en la fraternidad.

Entre los aspectos que mencionó, resaltó la necesidad de tender puentes, fortalecer los vínculos y acompañar a los jóvenes y a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

El papa León XIV y Javier Milei ante la gente que colmó el Palacio Libertad.

La reflexión se vincula con uno de los ejes del encuentro institucional que León XIV encabezó en el Palacio Libertad: su mensaje dirigido a las autoridades y a la sociedad argentina.

Durante su discurso, el Papa también hizo referencia a la historia del país, a la convivencia entre distintas comunidades y a la responsabilidad de construir el bien común.

La visita de León XIV y su significado para la Argentina

La llegada de León XIV a la Argentina se desarrolla entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, como parte de su viaje apostólico por Sudamérica, que también incluye Uruguay y Perú.

El recorrido contempla actividades institucionales y religiosas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La visita tiene una relevancia histórica porque representa el regreso de un Pontífice al país después de casi cuatro décadas. La última visita de un Papa a la Argentina había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987.

En ese contexto, la presencia de representantes de distintas provincias en las actividades oficiales también refleja el alcance nacional de la convocatoria.