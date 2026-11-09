Este lunes 9 de noviembre, los primeros peregrinos comenzaron a llegar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la provincia de Córdoba, para participar de las actividades previstas por la visita del papa León XIV. Los fieles buscan conseguir un lugar privilegiado para presenciar el paso del Sumo Pontífice, que encabezará una multitudinaria celebración religiosa este martes 10 de noviembre.

La llegada de los visitantes se produce en la previa de una jornada histórica para la provincia, que volverá a recibir a un Papa después de casi 40 años. Durante este lunes se desarrollará una vigilia en el predio, donde se espera una importante convocatoria de personas provenientes de distintos puntos del país. La Santa Misa, en tanto, está prevista para las 10 del martes.

Córdoba se prepara para recibir al Sumo Pontífice en una jornada que reunirá a miles de fieles de distintos puntos del país.

Para organizar el ingreso de los peregrinos, las autoridades dispusieron dos accesos principales a FAdeA. El ingreso norte está ubicado en avenida Fuerza Aérea y Circunvalación, mientras que el acceso sur se encuentra en avenida La Donosa y Circunvalación. En las inmediaciones también se reforzaron las tareas de prevención y vigilancia.

Como parte del operativo especial, en el ingreso al predio se instalaron tres camiones Halcones, unidades destinadas a la prevención, vigilancia y coordinación de dispositivos de seguridad en acontecimientos multitudinarios. Además, la Jefatura de Policía de Córdoba confirmó que los efectivos afectados al servicio adicional de 12 horas recibirán un suplemento de $145.960,80.

La organización busca garantizar que los miles de fieles puedan participar de las actividades y vivir de cerca la visita de León XIV. La vigilia de este lunes será la antesala de la misa del martes, en un acontecimiento que genera una enorme expectativa entre los cordobeses y peregrinos que comenzaron a movilizarse para recibir al Pontífice.