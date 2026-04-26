Organizada por la Municipalidad de Neuquén, la Feria Animalada volvió a mostrar el fuerte compromiso de la comunidad con el bienestar animal. En esta tercera edición, la convocatoria superó las 500 personas y dejó como saldo decenas de adopciones responsables, campañas sanitarias y acciones de concientización.

Familias enteras pasaron por la Feria Animalada, participaron de actividades recreativas y, sobre todo, se acercaron a conocer historias de perros rescatados que buscaban una segunda oportunidad. “Superamos las 500 personas y tuvimos que usar un segundo talonario para los sorteos”, destacó la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, al remarcar la masiva respuesta de los vecinos.

Desde la Municipalidad de Neuquén celebraron el éxito de la tercera edición de la Feria Animalada

Adoptar mascotas rescatadas: una segunda oportunidad para los animales

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo marcado por las adopciones. Durante el evento se concretaron 40 adopciones de cachorros y casi todos los perros adultos encontraron familias interesadas en recibirlos.

Muchos de estos animales habían sido rescatados de situaciones de abandono o maltrato y, tras recibir atención veterinaria y cuidados, estaban en condiciones de integrarse a un nuevo hogar.

Allí estuvo el corazón de la propuesta: visibilizar que la adopción no solo transforma la vida de un animal, sino también la de quienes deciden abrirles la puerta de su casa. Desde la organización insistieron en que adoptar implica compromiso, cuidado y responsabilidad, pero también una oportunidad para reducir el abandono y fomentar una convivencia más respetuosa con los animales.

Más de 500 vecinos se dieron cita en la tercera edición de la Feria Animalada

Tenencia responsable y salud animal: otro de los ejes de la Feria Animalada

Además de las adopciones, la feria sumó espacios de vacunación, desparasitación y difusión sobre cuidados básicos para perros y gatos. La propuesta buscó reforzar que el bienestar animal no se limita a adoptar, sino que incluye controles veterinarios, esterilización y cuidados permanentes.

“Es una jornada muy positiva porque apunta a lo que venimos impulsando hace tiempo: cuidar a los animales, vacunarlos y promover la responsabilidad de sus tutores”, señalaron desde la organización.

La Feria Animalada generó una mayor conciencia sobre la importancia de la adopción responsable de mascotas.

Mes del Animal: esterilizaciones, capacitaciones y conciencia comunitaria

La feria formó parte de las actividades por el Mes del Animal, que incluyeron operativos de castración y capacitaciones vinculadas al cuidado de mascotas.

Según informaron, recientemente se realizaron 90 esterilizaciones en una sola jornada, mientras que una capacitación sobre RCP para animales agotó sus cupos en apenas unas horas. Las cifras reflejan un interés creciente de la comunidad por involucrarse en políticas de bienestar animal.

Por qué adoptar mascotas ayuda a combatir el abandono animal

Más allá de la convocatoria, el evento dejó un mensaje de fondo: promover la adopción como herramienta para enfrentar una problemática cada vez más visible, como el abandono y la sobrepoblación animal.

Cada adopción responsable evita que un animal permanezca en situación de calle o en refugios saturados, y fortalece una cultura de respeto hacia los animales.

Ese espíritu fue el que atravesó toda la feria, que ya se consolidó como un espacio de encuentro para impulsar conciencia, solidaridad y compromiso.

“Todo lo vinculado a la temática animal convoca muchísimo”, resumieron desde la organización, que ya anticipó una nueva edición.