La política argentina sigue mostrando señales de transformación y una nueva encuesta reflejó un fenómeno que gana espacio desde hace varios años: el interés de parte del electorado por figuras provenientes del mundo empresario, los medios de comunicación y otros ámbitos alejados de la política tradicional.

El relevamiento evaluó distintos nombres que podrían convertirse en candidatos presidenciales fuera de las estructuras partidarias habituales. Entre quienes eligieron alguna de las opciones propuestas, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, apareció en el primer lugar con el 37,8% de las preferencias. Detrás se ubicó el empresario de medios Daniel Hadad, con el 23,8%.

Más atrás quedaron el presidente de Banco Macro, Jorge Brito (15%), el economista Carlos Melconian (13,4%) y el titular de YPF, Horacio Marín (10%).

Sin embargo, el dato más llamativo del estudio aparece cuando se observa el total de los encuestados. Allí, la opción "ninguno" concentra el 68% de las respuestas, muy por encima de cualquier figura individual. Galperin alcanza el 12,1%, Hadad el 7,6%, Brito el 4,8%, Melconian el 4,3% y Marín el 3,2%.

Para los autores del informe, esto demuestra que existe curiosidad por perfiles ajenos a la política profesional, pero todavía no aparece un liderazgo capaz de consolidar una alternativa competitiva fuera de los espacios tradicionales.

El trabajo también destaca el desempeño de Daniel Hadad, a quien atribuye una construcción de imagen vinculada a su presencia institucional y a su capacidad para interactuar con dirigentes políticos, empresarios y referentes sociales de distintos sectores.

La irrupción de figuras outsider no es una novedad en la Argentina. El propio Javier Milei construyó gran parte de su crecimiento político desde afuera de las estructuras partidarias tradicionales, un fenómeno que varios analistas consideran clave para entender por qué este tipo de perfiles sigue despertando interés en una parte de la sociedad.

Aun así, los resultados sugieren que el electorado continúa en una etapa de exploración. Hay interés por nuevas figuras, pero todavía no surge un nombre capaz de romper con claridad el predominio de los dirigentes políticos que hoy ocupan el centro de la escena nacional.