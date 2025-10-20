Milei refuerza su respaldo a los candidatos libertarios en Neuquén

A días de las elecciones, el presidente Javier Milei reforzó su apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza en Neuquén y destacó el rol estratégico de la provincia en el desarrollo energético del país.

El mandatario se reunió con Nadia Márquez, candidata al Senado, y Gastón Riesco, candidato a diputado nacional, ratificando su respaldo a la lista neuquina que busca ampliar la representación liberal en el Congreso Nacional.

Durante el encuentro, Milei subrayó que Neuquén cumple un papel central en la producción de gas y petróleo, y que su potencial puede traducirse en empleo genuino, divisas e inversión privada. En ese sentido, afirmó que la condición esencial para liberar las fuerzas productivas es consolidar una macroeconomía ordenada y sin déficit fiscal.

También resaltó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para atraer capitales hacia sectores estratégicos, en particular en la Patagonia.

El Presidente señaló que Argentina revirtió en 2024 el déficit de la balanza comercial energética después de una década, y proyectó que, con estabilidad y reglas claras, el país podría alcanzar exportaciones superiores a los 30.000 millones de dólares anuales hacia 2030, solo en el sector energético.

“Una Argentina próspera es posible. Con una macroeconomía ordenada y un Estado que deje trabajar al sector privado, el país puede volver a crecer. Vaca Muerta ya no es solo un enorme potencial: es una gran realidad que hoy impulsa la economía argentina. Tenemos que maximizar la renta y los recursos disponibles para consolidar a la Argentina como un exportador neto de energía”, afirmó Milei.