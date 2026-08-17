Una nueva encuesta nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027 ubicó al peronismo al frente de la intención de voto, aunque con una diferencia mínima sobre La Libertad Avanza.

El relevamiento realizado por la Universidad de San Andrés (UDESA) entre el 5 y el 11 de agosto mostró al peronismo con 26% de intención de voto, seguido por La Libertad Avanza, con 24%. El dato que agrega incertidumbre al escenario electoral es que la diferencia entre ambos espacios queda dentro del margen de error de la medición, que es de ±3,15 puntos porcentuales.

El estudio se realizó sobre una muestra de 1.000 personas de todo el país.

Empate en el tercer lugar

Detrás de las dos principales fuerzas aparece un empate entre el Frente de Izquierda y el PRO, ambos con 5% de intención de voto.

Más atrás aparecen otras alternativas políticas: la opción “otros” reúne 4%, mientras que los partidos provinciales y Provincias Unidas alcanzan el 2% cada uno. La UCR registra 1%. Además, un 3% aseguró que no votaría y otro 3% se inclinó por el voto en blanco.

Pero el dato que puede modificar sustancialmente cualquier fotografía electoral es el de quienes todavía no tienen definido su voto: 25% respondió que no sabe o prefirió no contestar.

Cómo se distribuye el voto

La encuesta también mostró diferencias importantes según las características de los votantes.

Entre los hombres, LLA alcanza el 27%, mientras que entre las mujeres obtiene 21%. El peronismo, en cambio, registra 25% entre los hombres y 27% entre las mujeres.

Por edades, La Libertad Avanza consigue su mayor nivel de adhesión entre los menores de 29 años, con 27%. El peronismo alcanza su mejor registro entre los mayores de 62 años, con 32%.

También aparecen diferencias según el nivel socioeconómico. LLA llega al 28% entre los sectores ABC1, mientras que el peronismo alcanza el 29% entre los sectores de nivel socioeconómico bajo.

La evaluación del Gobierno de Milei

El relevamiento también consultó sobre la gestión del presidente Javier Milei. El 35% de los encuestados manifestó aprobar la administración nacional, mientras que el 61% expresó su desaprobación.

A su vez, el 29% afirmó estar satisfecho con la marcha general del Gobierno y apenas el 20% consideró que la situación económica del país está mejor que hace un año.

Los números muestran así un escenario todavía abierto para 2027: el peronismo aparece dos puntos por encima de LLA, pero la diferencia está dentro del margen de error y existe un amplio universo de votantes que todavía no define su posición.

Con más de un año por delante hasta las elecciones presidenciales, la encuesta funciona como una fotografía del escenario actual y no como una proyección definitiva del resultado electoral.