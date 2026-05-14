Mercado Libre anunció un acuerdo estratégico con Aerolíneas Argentinas para incorporar transporte aéreo dentro de su red logística en Argentina. Esta decisión impactará directamente en la distribución de productos hacia la Patagonia y no descartan extenderlo hacia otras regiones del país.

La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas históricos del comercio electrónico en el Sur de nuestro país: los largos tiempos de entrega derivados de las distancias, las dificultades climáticas y la menor conectividad terrestre. Con este nuevo esquema, la empresa promete entregas en hasta 48 horas en destinos estratégicos como Neuquén, San Carlos de Bariloche, Trelew y Ushuaia.

Cómo funcionará el sistema de distribución aérea de Mercado Libre

La operación combinará dos modalidades logísticas. Por un lado, se utilizarán las bodegas de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas para transportar paquetes hacia ciudades turísticas y de alta demanda como Bariloche y Ushuaia.

Mercado Libre utilizará parte de las bodegas de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas para entregas en la Patagonia

En paralelo, habrá vuelos cargueros exclusivos para rutas hacia Neuquén y Trelew, en coordinación con el operador logístico Innova Logistic, socio estratégico de la compañía desde un piloto iniciado en 2025.

Según estimaciones de la empresa, el sistema podrá mover entre 15.000 y 16.000 paquetes diarios con cinco frecuencias semanales.

Qué impacto tendrá para consumidores y vendedores

La medida no solo apunta a mejorar la experiencia de compra para usuarios patagónicos. También representa una oportunidad para vendedores y pymes de la región, que podrían acceder a una logística más competitiva y reducir tiempos de envío hacia otras provincias.

Desde Mercado Libre sostuvieron que el objetivo es “eliminar barreras geográficas” y avanzar hacia una red más federal, disminuyendo la histórica concentración logística en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para miles de consumidores del sur argentino, esto podría traducirse en entregas más rápidas, mayor disponibilidad de productos y mejores condiciones de acceso al comercio electrónico.

Neuquén y Trelew, dos nuevos nodos logísticos estratégicos

Uno de los puntos centrales del anuncio es la inversión en infraestructura logística. El acuerdo impulsó la creación de nuevas terminales de carga aérea en Neuquén y Trelew, que funcionarán como nodos clave para la distribución regional.

El esquema tendrá conexión directa con el hub principal ubicado en Ezeiza, fortaleciendo el circuito logístico nacional y ampliando la capacidad operativa fuera del AMBA.

La expansión forma parte de una estrategia más amplia de Mercado Libre para federalizar su red de distribución y mejorar la cobertura en provincias alejadas de los grandes centros urbanos. De esta manera, la compañía creada y durante años presidida por Marcos Galperin incorporará las entregas aéreas en Argentina, algo que en otros países de Latinoamérica ocurre hace años.