Desde este lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo se realizará el Hot Sale en Argentina, se trata de uno de los eventos de compras virtuales más importantes del año, con grandes descuentos y promociones.

Durante estos días miles de marcas ofrecerán promociones especiales en tecnología, indumentaria, hogar, belleza y otros rubros que suelen concentrar gran parte de las ventas digitales.

A partir de esto, hay recomendaciones a tener en cuenta debido a las reiteradas estafas virtuales que pueden incrementarse durante este evento.

Del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén brindaron algunas sugerencias para que los usuarios eviten robos.

Verificar que el sitio web sea oficial Antes de ingresar datos personales o realizar pagos, es importante comprobar que la página sea la oficial de la marca o del evento. Una señal clave es que la dirección comience con “https” y tenga el ícono del candado de seguridad.

Comparar precios antes de comprar Muchos usuarios comienzan a seguir los precios varios días antes del Hot Sale para detectar si realmente existe un descuento y evitar falsas promociones.

No hacer compras conectado a redes WiFi públicas Realizar pagos desde conexiones abiertas o redes públicas puede aumentar el riesgo de robo de datos. Lo más seguro es comprar desde una red privada y dispositivos personales actualizados.

Revisar métodos de pago y condiciones Otro punto importante es verificar las cuotas, costos de envío, tiempos de entrega y políticas de devolución antes de finalizar la compra. En muchos casos, una oferta aparentemente conveniente puede incluir gastos adicionales.

Guardar comprobantes y capturas de pantalla Conservar mails de confirmación, facturas y capturas de las promociones publicadas. Esto puede resultar clave en caso de reclamos o inconvenientes posteriores con la compra.

Respecto a las páginas, donde se recomienda comprar, recomiendan evitar ingresar a links que derivan desde Instagram o Facebook, ya que la publicidad dentro de las redes sociales tiende a ser más engañosa. La forma más simple de evitar estafas es ingresando al sitio oficial de Hot Sale, donde están las marcas y descuentos oficiales.

En 2025 durante este mismo evento se registraron de 15 a 20 casos de estafas de neuquinos que sufrieron algún tipo de robo virtual. Por esto recomiendan que, en caso de ocurrir, se debe denunciar ya que permite avanzar con la investigación.

En este caso, quienes sufran alguna estafa vinculada al Hot Sale puede denunciarlo al número 299-6344785.