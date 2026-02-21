El bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un pedido para expulsar a la diputada nacional Florencia Carignano tras un incidente ocurrido durante la sesión del 19 de febrero de 2026 en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Según el escrito difundido por el oficialismo, la legisladora realizó “actos de sabotaje ilegales” al desconectar micrófonos y dispositivos vinculados al sistema de registro taquigráfico, lo que —afirman— buscó impedir el normal funcionamiento del cuerpo legislativo durante el tratamiento de la reforma laboral.

Denuncia penal y suspensión preventiva

En el comunicado, LLA informó que presentó un proyecto para facultar a la Presidencia de la Cámara a realizar una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Además, el bloque anticipó que pedirá la suspensión preventiva de Carignano y su posterior expulsión del cuerpo, e instó al resto de las bancadas a acompañar la iniciativa.

El momento que se volvió viral

El episodio se produjo cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por aprobado el plan de labor parlamentaria en una votación rápida donde el oficialismo y bloques aliados impusieron su mayoría.

Durante ese momento, se registraron imágenes en las que se observa a Carignano manipulando cables y micrófonos. La diputada libertaria Lilia Lemoine difundió un video del hecho y reclamó sanciones contra la legisladora santafesina.

El incidente se dio en el marco de un debate de alta tensión política por la reforma laboral, uno de los proyectos centrales impulsados por el oficialismo.

Contexto político

Florencia Carignano, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández, integra el bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados.

Desde LLA sostienen que el accionar de la legisladora fue un intento de obstaculizar el debate parlamentario. En el comunicado, el oficialismo afirmó que “la violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos” en el Congreso.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la Presidencia de la Cámara avanzará con la denuncia penal ni cuándo podría tratarse el pedido de suspensión o expulsión.