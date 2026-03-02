Karina Milei encabezó una reunión nacional con autoridades de La Libertad Avanza para coordinar la estrategia política y legislativa del oficialismo de cara a un año cargado de reformas.

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional convocó este lunes a los responsables partidarios de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a un encuentro en la sede ubicada sobre Avenida de Mayo, en el centro porteño.

El eje central de la convocatoria fue reforzar el trabajo territorial del espacio y profundizar la campaña de afiliación en todo el país. La conducción partidaria busca consolidar la estructura política en cada distrito, ampliar la base de apoyo formal y fortalecer la presencia institucional de LLA de cara a los próximos desafíos legislativos y electorales.

La reunión se produjo inmediatamente después del cierre del período de sesiones extraordinarias del Congreso, etapa en la que el oficialismo consiguió avanzar con iniciativas consideradas prioritarias, como la reforma laboral y la modificación del régimen de imputabilidad. También tuvo lugar pocas horas después del discurso de apertura de sesiones ordinarias pronunciado por el presidente Javier Milei, quien ratificó su intención de impulsar un ambicioso paquete de transformaciones estructurales.

En ese contexto, Karina Milei interiorizó a los referentes provinciales sobre la agenda parlamentaria prevista para este año, que contempla el envío de al menos 90 proyectos al Congreso. La coordinación política apunta a garantizar respaldo territorial y cohesión interna para sostener el debate de las reformas que el Ejecutivo pretende impulsar.