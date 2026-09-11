El presidente Javier Milei publicó este viernes 11 de septiembre un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que mantiene una conversación ficticia con Domingo Faustino Sarmiento, en el marco del Día del Maestro.

La escena está ambientada en una oficina de la Casa Rosada. En el diálogo, Sarmiento le habla a Milei sobre las críticas que recibió por sus formas y el mandatario responde: “Eso suena familiar”.

El video fue difundido por Milei en su cuenta de X con el mensaje “Feliz Día del Maestro. MAGA!”. La pieza utiliza a Sarmiento para vincular su figura histórica con algunos de los principales ejes discursivos del Presidente: educación, inflación, impuestos y libertad.

La insólita conversación entre Milei y Sarmiento

El video comienza con Sarmiento planteándole a Milei una situación que, dentro del diálogo imaginario, ambos tienen en común.

“Así que critican sus formas, Don Javier”, le dice Sarmiento.

Y agrega:

“No se preocupe, a mí me decían lo mismo”.

El expresidente argentino continúa enumerando algunas de las críticas que recibió durante su vida:

“Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco”.

La respuesta de Milei es breve:

“Eso suena familiar”.

La escena busca establecer un paralelismo entre ambos personajes a partir de las críticas que recibieron por su estilo confrontativo.

Sarmiento aparece como interlocutor de Milei

En la conversación ficticia, Sarmiento profundiza esa comparación y sostiene que cuando “la barbarie impera”, las transformaciones no se consiguen “con tibieza”.

El personaje histórico agrega que ese enfrentamiento es el costo de “servir a la Patria” frente a quienes, según sus palabras, promueven el atraso.

La elección de Sarmiento no es casual dentro del guion: el Día del Maestro está asociado precisamente con su figura y con el papel que tuvo en la educación argentina.

Milei vinculó a Sarmiento con la inflación y los impuestos

El tramo más político del video aparece cuando Milei explica por qué considera que Sarmiento fue una inspiración para él.

“Usted me inspiró a enseñar, por eso enseñé Economía durante años”.

A continuación, el Presidente relaciona esa etapa de su vida con una de sus principales banderas políticas: la crítica a la inflación y a los impuestos.

Según el personaje de Milei en el video, enseñó Economía para que los argentinos pudieran aprender “cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos”.

La referencia conecta la pieza con un argumento económico que Milei viene utilizando desde antes de llegar a la Presidencia: que la inflación está vinculada al financiamiento del déficit y que el sistema impositivo constituye una carga sobre la actividad económica.

En un discurso de 2025, por ejemplo, Milei había planteado como objetivo “desterrar la inflación” y avanzar hacia una reducción de la cantidad de impuestos nacionales.

El cierre del video: educación y libertad

La conversación termina volviendo al motivo original de la publicación: el Día del Maestro.

Sarmiento agradece a los docentes por su “empresa civilizatoria”, mientras que Milei completa:

“El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad”.

Después aparece una placa con otro mensaje:

“A quienes enseñan a pensar, a cuestionar y a ser libres: gracias. Feliz Día del Maestro.”

La fecha se conmemora cada 11 de septiembre, en homenaje a Sarmiento, quien murió el 11 de septiembre de 1888. La jornada está vinculada históricamente con el reconocimiento a los docentes argentinos.

¿Por qué el video fue hecho con inteligencia artificial?

La utilización de IA permite construir una escena imposible de registrar en la realidad: un presidente del siglo XXI conversando con un expresidente argentino fallecido en 1888.

No se trata de una entrevista real ni de una recreación documental. Es una pieza audiovisual generada con inteligencia artificial y utilizada como comunicación política y conmemorativa.

El recurso tampoco es completamente ajeno a la comunicación de Milei. El Presidente ya había difundido anteriormente contenidos políticos realizados o intervenidos con inteligencia artificial.

Ese antecedente permite leer el video de Sarmiento como parte de una forma de comunicación presidencial que combina referencias históricas, cultura popular, redes sociales y herramientas de IA.

Sarmiento, el Día del Maestro y la educación argentina

El 11 de septiembre corresponde al aniversario de su fallecimiento de Sarmiento. El procer fue presidente de la Argentina entre 1868 y 1874 y es recordado especialmente por su impulso a la educación pública, la alfabetización y la expansión del sistema educativo.

Por eso, su figura ocupa un lugar particular en la memoria educativa argentina y el Día del Maestro funciona como una fecha de reconocimiento a los docentes.