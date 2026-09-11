Una nueva encuesta nacional evaluó la imagen de 19 dirigentes del oficialismo y la oposición. El estudio ubicó al presidente Javier Milei en el octavo puesto. Guillermo Francos encabezó el ranking y fue el único de los evaluados con más opiniones positivas que negativas.

El podio lo completaron Patricia Bullrich, con 43% de positiva y 55% de negativa, y Myriam Bregman, con 40% y 56%. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quedó cuarto, con 40% favorable y 58% desfavorable.

Los números del ranking de imagen

El estudio de D'Alessio IROL-Berensztein se realizó entre el 28 y el 30 de agosto sobre 800 casos a nivel nacional. Ubicó a Francos primero con 45% de imagen positiva y 44% negativa. Luego aparecen Jorge Macri (39% positiva), Mauricio Macri (38%) y Diego Santilli (37%).

Milei recién se ubica octavo, con 34% de imagen positiva y 57% negativa. El sondeo arroja otro dato llamativo cuando se analiza exclusivamente a quienes votaron a La Libertad Avanza. Tampoco allí el Presidente encabeza las preferencias. Entre los votantes libertarios, Bullrich lidera con 89% de imagen positiva. La siguen Francos (81%) y Santilli (77%). Milei aparece cuarto, con 76%, por encima de Luis Caputo (70%) y Federico Sturzenegger (69%).

Los dirigentes con peor imagen

En el otro extremo, Martín Lousteau presenta el peor diferencial de imagen. Registra apenas 19% de opiniones positivas contra 71% negativas. Un saldo desfavorable de 52 puntos. El ministro de Defensa, Carlos Presti, queda último cuando el ranking se ordena por imagen positiva, con 18% favorable y 44% negativa. En su caso, un 39% no expresó opinión sobre su figura.

Cristina Kirchner, por su parte, obtiene 30% de imagen positiva y 65% negativa. Victoria Villarruel registra 24% favorable y 67% desfavorable.

La percepción económica y la gestión de Milei

El estudio también muestra un escenario mayoritariamente negativo en la percepción económica. "Un 66% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 33% cree que está mejor", indicó el informe. Además, el 67% considera que su situación económica personal empeoró respecto del año anterior. El 59% cree que la economía estará peor dentro de doce meses, frente al 37% que espera una mejora.

La evaluación de la administración libertaria se mantiene estable luego del piso registrado en abril. 58% califica negativamente la gestión de Milei y 40% la respalda. El costo de los servicios públicos aparece como la principal preocupación, con 60%. Lo sigue el temor a que los ingresos no alcancen para mantener el nivel de vida (59%) y la incertidumbre económica (58%).