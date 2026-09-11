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Demanda millonaria

¿Intereses abusivos en Mercado Pago? Denuncian tasas superiores al 1300% anual

La plataforma fue denunciada por el presunto cobro de intereses considerados abusivos. La demanda fue impulsada por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina. El expediente tramita ante un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires.
 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 09:29
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Mercado Pago enfrenta una demanda por el presunto cobro de intereses abusivos.

Mercado Pago enfrenta una demanda por el presunto cobro de intereses abusivos que superarían el 1300% anual, según las mediciones realizadas por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA). El reclamo busca que la Justicia analice las condiciones aplicadas por la plataforma a sus usuarios y determine si existieron cobros indebidos.

El expediente fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La organización sostiene que los niveles de tasas denunciados resultarían desproporcionados y pretende que se revisen los montos aplicados durante los últimos tres años.

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, compañía que también tiene a Mercado Pago como una de sus principales unidades de negocio.

Según explicó Espasandín, muchos usuarios recurrieron a opciones de financiamiento para afrontar situaciones económicas puntuales y terminaron asumiendo costos financieros que, de acuerdo con el planteo de la asociación, serían excesivos. La demanda apunta a determinar si esos cargos se ajustaron a las condiciones legales correspondientes.

El reclamo comenzó a partir de dos presentaciones individuales, pero la estrategia de ACFRA busca que una eventual resolución favorable tenga alcance colectivo. De prosperar ese planteo, la medida podría beneficiar a alrededor de 7 millones de personas que se encuentren en una situación similar.

Una eventual resolución favorable podría alcanzar a unos 7 millones de usuarios.

Ahora será la Justicia la que deberá analizar las condiciones de los financiamientos cuestionados y determinar si corresponde avanzar con la devolución de las sumas que la organización considera cobradas de manera indebida. Por el momento, se trata de una demanda en trámite y no existe una resolución judicial definitiva sobre el planteo.

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