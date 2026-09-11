Mercado Pago enfrenta una demanda por el presunto cobro de intereses abusivos que superarían el 1300% anual, según las mediciones realizadas por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA). El reclamo busca que la Justicia analice las condiciones aplicadas por la plataforma a sus usuarios y determine si existieron cobros indebidos.

El expediente fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La organización sostiene que los niveles de tasas denunciados resultarían desproporcionados y pretende que se revisen los montos aplicados durante los últimos tres años.

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, compañía que también tiene a Mercado Pago como una de sus principales unidades de negocio.

Según explicó Espasandín, muchos usuarios recurrieron a opciones de financiamiento para afrontar situaciones económicas puntuales y terminaron asumiendo costos financieros que, de acuerdo con el planteo de la asociación, serían excesivos. La demanda apunta a determinar si esos cargos se ajustaron a las condiciones legales correspondientes.

El reclamo comenzó a partir de dos presentaciones individuales, pero la estrategia de ACFRA busca que una eventual resolución favorable tenga alcance colectivo. De prosperar ese planteo, la medida podría beneficiar a alrededor de 7 millones de personas que se encuentren en una situación similar.

Una eventual resolución favorable podría alcanzar a unos 7 millones de usuarios.

Ahora será la Justicia la que deberá analizar las condiciones de los financiamientos cuestionados y determinar si corresponde avanzar con la devolución de las sumas que la organización considera cobradas de manera indebida. Por el momento, se trata de una demanda en trámite y no existe una resolución judicial definitiva sobre el planteo.