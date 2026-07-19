El gobierno nacional junto a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, ya pusieron en marcha el gran operativo de seguridad coordinado en el marco de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mismo se da de cara a los eventuales festejos que podrían generarse una vez finalizado el partido y el arribo de la Selección Argentina durante el lunes.

Según indicaron fuentes de Seguridad de Nación a medios nacionales, se trata de un trabajo en conjunto que estará activo entre 48 y 72 horas. En ese contexto, la coordinación del operativo es articulado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; y el de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez. Con respecto al objetivo principal, informaron que buscan ordenar la circulación, prevenir hechos de violencia, proteger espacios públicos y asegurar corredores para ambulancias y servicios de emergencia.

La final del Mundial 2026 empezó a las 16 horas (Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que gran cantidad de personas ya comenzaron a movilizarse en el Obelisco y diferentes puntos del país. El operativo que se puso en marcha es similar al de la semifinal frente Inglaterra, contando con alrededor de mil efectivos de la Policía de la Ciudad. Asimismo, participarán Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y las comisarías vecinales 1B y 1D.

Por otra parte, las autoridades instalaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco para resguardar el monumento. También hay vallados y se esperan cortes preventivos de tránsito según la cantidad de personas que se concentren tras el partido.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad preparó un dispositivo preventivo con presencia en los 135 municipios. La atención estará concentrada en el conurbano, La Plata y Mar del Plata, además de plazas centrales y puntos identificados por cada municipio. El despliegue bonaerense se coordina con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes.