El sistema de control de velocidad mediante radares “punto a punto” comenzó a ser evaluado para una posible aplicación en rutas y autopistas de Argentina. Se trata de una tecnología que ya funciona en distintos países europeos y que modifica el criterio tradicional de fiscalización mediante fotomultas.

El mecanismo utiliza dos o más cámaras ubicadas en distintos sectores de una misma ruta. Cada una registra la patente del vehículo y el horario exacto de paso.

A partir de esos datos, el sistema calcula automáticamente la velocidad promedio desarrollada durante el trayecto controlado. Si el promedio supera el límite permitido, se genera la infracción correspondiente de manera automática. La diferencia principal respecto a los radares convencionales es que el conductor no puede evitar el control reduciendo la velocidad únicamente frente a una cámara.

Actualmente, este tipo de sistemas se encuentra operativo en Reino Unido, Italia, España, Austria y Países Bajos. En Sudamérica, Uruguay también estudia avanzar con controles similares en corredores estratégicos.

Entre las ventajas señaladas por especialistas aparecen una conducción más uniforme, menor cantidad de frenadas bruscas y reducción de excesos de velocidad sostenidos. El sistema además funciona mediante monitoreo digital integrado y requiere señalización específica en cada tramo alcanzado por el control.

Por ahora, la eventual implementación en Argentina se encuentra en fase de estudio y todavía no existen definiciones oficiales sobre corredores, fechas ni organismos responsables de su aplicación.