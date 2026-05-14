A partir del próximo 21 de mayo comenzarán a cobrar multas los radares instalados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial en distintas rutas nacionales que atraviesan Río Negro. Los controles ya están activos sobre la Ruta 22, Ruta 151, Ruta 250 y Ruta 3, en sectores de alto tránsito del Alto Valle, Valle Medio y la Zona Atlántica. Las infracciones por exceso de velocidad podrán llegar hasta los $400.000, dependiendo de cuánto supere el conductor la máxima permitida.

La nueva etapa marcará el inicio formal del sistema de fiscalización electrónica en las rutas rionegrinas. Durante los últimos meses, los equipos estuvieron en etapa de prueba y calibración para verificar que las cámaras y sensores funcionaran correctamente. Sin embargo, desde la próxima semana las infracciones detectadas comenzarán a generar sanciones económicas reales para quienes no respeten los límites de velocidad.

En la Ruta Nacional 22 habrá dispositivos en Villa Regina, Cervantes y Río Colorado. A eso se suman los controles instalados en la Ruta Nacional 151, en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal. También habrá radares sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de Lamarque, y sobre la Ruta Nacional 3 en Viedma y Sierra Grande.

Mientras miles de vehículos atraviesan diariamente esos sectores, el Gobierno provincial sostiene que la medida apunta a reducir maniobras peligrosas y prevenir choques en zonas consideradas críticas. En varios de esos puntos se registraron durante los últimos años adelantamientos indebidos, excesos de velocidad y frenadas bruscas que terminaron en siniestros viales.

Por otro lado, uno de los datos que más impacto genera tiene que ver con el valor de las multas. Según se informó oficialmente, luego de una decisión del gobernador Alberto Weretilneck, se actualizaron los montos de las infracciones ante el elevado precio de los combustibles. La nueva norma indica que quienes excedan hasta un 30% la velocidad máxima permitida deberán pagar 100 Unidades Fijas (100 litros de nafta Infinia en Viedma), una cifra que hoy ronda los $200.000. Pero si el conductor supera ese margen, la sanción trepa a 200 Unidades Fijas y puede acercarse a los $400.000.

Asimismo, desde la Agencia de Seguridad Vial intentaron despegar el sistema de cualquier objetivo recaudatorio. Explicaron que los radares cuentan con cámaras y tecnología capaz de registrar imágenes y datos técnicos de cada infracción, lo que permitirá respaldar las actas y minimizar posibles errores. También remarcaron que los valores actuales son menores a los que se manejaban años atrás.

Sin embargo, la puesta en marcha de los radares ya genera preocupación entre automovilistas y transportistas que circulan diariamente por las rutas nacionales de Río Negro. Desde el 21 de mayo, manejar unos kilómetros por encima de la máxima permitida ya no será solamente un riesgo vial: también puede convertirse en una multa de cientos de miles de pesos.