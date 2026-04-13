En medio de las complicaciones por la ampliación de la Avenida Mosconi, una iniciativa ingresó al Concejo Deliberante de Neuquén para suspender de forma temporal las fotomultas en la zona afectada.

La propuesta fue presentada por la concejal Denisse Stillger (PRO), quien solicitó a la Municipalidad de Neuquén que deje sin efecto la aplicación de sanciones automáticas en un radio de dos cuadras al norte y dos al sur de la traza, mientras se desarrollen los trabajos viales.

Cambios en la circulación y reclamos de conductores

El proyecto fundamenta la medida en las condiciones excepcionales que presenta el sector: desvíos constantes, reducción de carriles y señalización transitoria.

Según se detalla, estas modificaciones generan una congestión inusual y dificultan el cumplimiento estricto de las normas de tránsito por parte de los conductores que circulan por la Avenida Mosconi.

Aumento de quejas por sanciones

En este contexto, la concejal advirtió un crecimiento en los reclamos de automovilistas que recibieron multas en medio de un tránsito cambiante y caótico, lo que motivó la presentación de la iniciativa.

Legalidad de las multas y señalización

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a la validez de las infracciones en zonas de obra. La iniciativa recuerda que la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 exige señalización visible, adecuada y precisa para que una sanción sea válida.

Sin embargo, en sectores intervenidos, la señalización suele ser provisoria, incompleta o incluso contradictoria, lo que puede generar confusión.

El texto también plantea que aplicar fotomultas sin contemplar estas condiciones podría vulnerar principios como la razonabilidad, la buena fe y el debido proceso.

Revisión de multas ya emitidas

Además de la suspensión temporal, el proyecto solicita que el municipio realice una revisión de oficio de todas las fotomultas emitidas durante el período de obra en el área afectada.

En los casos que corresponda, se propone avanzar con la anulación de las sanciones.

Desde el entorno de Stillger señalaron que el objetivo es evitar perjuicios a los vecinos y garantizar condiciones de circulación más justas y seguras durante una de las obras viales más importantes de la ciudad.

Qué puede pasar ahora

La iniciativa deberá ser analizada por el Ejecutivo municipal y por el propio Concejo Deliberante de Neuquén, en un contexto marcado por la obra en la ex Ruta 22 y el impacto en el tránsito urbano.