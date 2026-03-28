El diputado nacional Oscar Zago, exjefe del bloque oficialista en el Congreso, pidió públicamente la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al considerar que su permanencia genera inestabilidad dentro del Gobierno nacional.

Durante una entrevista radial, el legislador sostuvo que el alejamiento del funcionario es necesario “por el bien del Presidente, del Gobierno y de todos los argentinos”, en un contexto marcado por cuestionamientos vinculados a vuelos privados a Punta del Este y presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.

Cuestionamientos éticos y políticos

Zago fue crítico del perfil del jefe de Gabinete y señaló contradicciones entre su discurso y su situación judicial. “Cuando el destrato, la soberbia y la pedantería son malas, mucho peor es cuando sos crítico de hechos de corrupción y terminás siendo investigado por lo mismo”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que resulta contraproducente sostener a un funcionario cuestionado en un cargo clave dentro de la línea sucesoria presidencial.

Internas en la Casa Rosada

Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, el diputado sugirió que la continuidad de Adorni no responde exclusivamente a la decisión del presidente Javier Milei, sino a presiones internas dentro de la Casa Rosada.

“Si lo dejan elegir al Presidente, Adorni no estaría más”, aseguró Zago, y apuntó indirectamente al rol de Karina Milei como sostén político del jefe de Gabinete.

Presiones y toma de decisiones

El legislador planteó que el mandatario se habría visto condicionado por factores internos que impidieron remover al funcionario, pese a las sospechas que recaen sobre su desempeño.

Impacto en el oficialismo

Zago también se refirió a las tensiones dentro del espacio libertario y advirtió sobre las consecuencias de priorizar disputas internas por sobre la gestión de gobierno.

“No podés perjudicar a un país porque tenés problemas internos por actos de corrupción”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la crisis en el Gabinete afecta la credibilidad de la administración nacional.