A menos de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, más de cinco millones de personas estarían dispuestas a participar de alguna de las actividades previstas durante su visita. El dato surge de la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), que también mostró un importante porcentaje de argentinos que todavía no definió qué hará.

Según el relevamiento, el 16,5% de los adultos afirmó que tiene intención de ir a ver al Papa, una proporción que, proyectada sobre la población adulta del país, representa más de cinco millones de personas.

En tanto, el 34% respondió que todavía no sabe si asistirá, mientras que el 49,5% aseguró que no tiene previsto hacerlo. Entre quienes ya manifestaron su intención de concurrir, el 77% se identifica como católico y cerca del 11% como evangélico.

La predisposición también presenta diferencias socioeconómicas. En los sectores de menores ingresos, el porcentaje de personas que planea asistir asciende al 18,4%.

Qué muestra la encuesta sobre la visita del Papa

La ENReVi 2026 fue realizada entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre, con 2.414 casos observados y 2.092 ponderados en las 24 jurisdicciones argentinas.

El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Universidad Católica de Córdoba, el Boston College y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). El relevamiento de campo estuvo a cargo de Zuban Córdoba y Asociados.

También aparecieron diferencias de acuerdo con las preferencias políticas de los encuestados. Según el informe, la intención de concurrir a ver a León XIV es algo menor entre los simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA) y los partidos de izquierda que entre quienes se identifican con el peronismo, el kirchnerismo y el PRO. En este apartado, el estudio difundido no detalló los porcentajes correspondientes a cada fuerza.

Amplio respaldo a dos planteos atribuidos a León XIV

La investigación consultó además sobre dos posiciones vinculadas con cuestiones sociales y económicas atribuidas al pontífice. El 75,2% estuvo de acuerdo con establecer controles públicos sobre la inteligencia artificial para prevenir problemas como la desinformación y la vigilancia masiva. A su vez, el 77,4% coincidió con que el agua, los alimentos y los servicios de salud deben mantenerse fuera de la especulación financiera.

El respaldo a ambos planteos supera el 60% incluso entre los encuestados identificados políticamente con La Libertad Avanza, según los resultados del estudio.

Menos católicos y más personas sin religión

Más allá de la expectativa por la visita papal, la encuesta permitió observar cómo cambiaron las identificaciones y prácticas religiosas en la Argentina. El 78% de los participantes señaló que fue criado como católico, pero actualmente solo el 60,2% se identifica con el catolicismo.

En sentido contrario, las personas sin filiación religiosa representaban apenas el 5,8% al considerar la religión en la que fueron criadas, mientras que actualmente alcanzan el 19,3%.

Sin embargo, la disminución de la identificación formal con una religión no implica necesariamente la desaparición de las prácticas espirituales. El 95,2% afirmó haber realizado al menos una práctica religiosa o espiritual durante el último año y solamente el 4,8% respondió que no realizó ninguna.

Rezar u orar aparece como la práctica más extendida: fue mencionada por el 76% de los consultados y el 60,3% aseguró hacerlo al menos una vez por semana o todos los días.

Los datos aparecen a pocas semanas de la llegada de León XIV a la Argentina en noviembre, una visita que, de acuerdo con la encuesta, ya genera intención concreta de participación en más de cinco millones de adultos y mantiene a otro tercio de la población todavía indeciso.