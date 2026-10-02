El Banco Central (BCRA) informó que los bancos de todo el país no abrirán el lunes 9 y martes 10 de noviembre. La medida se adoptó por los feriados nacionales que dispuso el Gobierno por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

La decisión fue comunicada por la autoridad monetaria a través de la Comunicación A 8487 y la Comunicación C 102390. El esquema especial comenzará el viernes 6 de noviembre. Ese día ya estaba establecido como feriado para los empleados del sector por el Día del Trabajador Bancario.

Luego se sumarán el sábado 7 y domingo 8. Por lo que las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos. Retomarán su actividad habitual el miércoles 11.

Los canales digitales operarán con normalidad

A pesar de que los bancos públicos y privados de todo el país no atenderán al público durante ese período, los canales digitales operarán con normalidad. Entre ellos los cajeros automáticos, el home banking y las billeteras electrónicas.

Qué pasará con la cotización del dólar

Como los bancos están cerrados por el Día del Bancario, el mercado de cambios tampoco tiene actividad por tratarse de un feriado bursátil. Tampoco se podrá realizar la compra de dólares por ventanilla.

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De esta manera, el dólar oficial y el mayorista no cotizarán el 6 de noviembre. Esta situación se replicará el lunes 9 y martes 10 de noviembre por ser considerados feriado nacional y feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la visita del papa León XIV.

El Día del Trabajador Bancario y el bono

El Día del Trabajador Bancario se celebra en conmemoración del 102° aniversario de la constitución del sindicato de la Asociación Bancaria (AB). Este año, los empleados adheridos a La Bancaria, además del feriado, recibirán un bono especial de $2.233.175,44.

Cómo quedan los feriados por la visita del papa León XIV

El Gobierno oficializó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en toda la Argentina por la visita del papa León XIV. El pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Además, dispuso otros dos feriados de alcance territorial. El martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.

El esquema coincide con el itinerario oficial difundido por la Santa Sede. León XIV tendrá actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9. Viajará a Córdoba el martes 10. Y el miércoles 11 encabezará una misa en Luján antes de partir desde Ezeiza rumbo a Lima.