Apagón en Viedma: una falla eléctrica afectó barrios céntricos y la Costanera

La capital rionegrina sufrió este miércoles por la noche un corte de energía eléctrica de gran magnitud, luego de que dos alimentadores troncales de 13,2 kV quedaran fuera de servicio pasadas las 19:45.

Según informó la distribuidora EDERSA, la falla se originó por la rotura de un cable de media tensión en una doble terna, lo que dejó sin suministro a distintos sectores de la ciudad. Los equipos operativos se desplegaron rápidamente en la zona afectada para reemplazar la red dañada y restablecer la normalidad del servicio, algo que ocurrió alrededor de las 23 horas.

El corte alcanzó a parte del centro de Viedma y la Costanera, además de sectores del noroeste de la capital. Entre los barrios afectados se encuentran 1016 Viviendas, IPPV, San Martín y la zona del barrio 20 de Junio, además de la planta de agua potable, lo que generó preocupación por el impacto en el suministro de agua a la población. La situación generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona céntrica, que debieron interrumpir actividades por la falta de energía. Mientras que desde el municipio se monitoreó el impacto en el abastecimiento de agua potable.

Desde la empresa distribuidora se destacó que los equipos técnicos trabajaron bajo condiciones de emergencia para garantizar la seguridad de la red y minimizar el tiempo de interrupción. La tarea incluyó la sustitución de tramos de cable y la reconfiguración de la doble terna para recuperar la estabilidad del sistema eléctrico.

El episodio se sumó a otros cortes registrados en la región durante los últimos meses, en un contexto de alta demanda y fragilidad de las redes de distribución. La empresa recordó que ante cualquier inconveniente los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención de EDERSA o con los números de emergencia habilitados.