Minutos después de las 19, un apagón de importante magnitud se registró en distintas zonas de la ciudad de Neuquén. CALF (Cooperativa Agua, Luz y Fuerza) continuó trabajando durante dos horas y, poco a poco, el servicio eléctrico se va normalizando en esta capital.

Zona por zona, a qué hora volvió la luz

Ante la consulta de Mejor Informado, fuentes de CALF explicaron que aún continuaban trabajando en el desperfecto. Además precisaron en qué zonas de la ciudad de Neuquén se fue restableciendo el suministro eléctrico.

Cerca de las 20:10, volvió la luz e el tramo comprendido la calle Ricchieri entre Bahía Blanca y Obrero Argentino. Una hora más tarde, desde la cuenta de X (Twitter) de CALF se informaba que las cuadrillas habían concluido con los trabajos y quedaba restablecido el servicio.

"Informamos a los vecinos del barrio Belgrano que el servicio eléctrico ya se encuentra normalizado. El personal de guardia finalizó las tareas y la zona se encuentra nuevamente en servicio. Gracias por la comprensión", escribieron en el posteo.

Qué había ocurrido

En un primer momento, en medio del apagón, desde esa misma red social, CALF informó que la falla había tenido lugar debido a una emergencia en la red eléctrica". Casi dos horas después, el servicio comenzó a normalizarse.