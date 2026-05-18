El Aeropuerto Internacional de Ezeiza enfrenta un desafío importante con las obras programadas en su pista principal, que estarán vigentes entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de 2026. Durante ese período, la pista operará con una longitud reducida de 1.850 metros, frente a los 3.300 habituales, limitando el uso de aeronaves de fuselaje ancho en vuelos de larga distancia y generando un impacto directo sobre la oferta aérea internacional.

Cancelaciones y reducción de frecuencias ya comenzaron a sentirse en las compañías aéreas. Aerolíneas estadounidenses como American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines junto a Latam Airlines anunciaron suspensiones que implicarán una pérdida aproximada de 68 mil asientos en la ruta entre Argentina y Estados Unidos durante las semanas de obras. Este cálculo considera un promedio de 8 vuelos diarios con una capacidad de 250 pasajeros por tramo.

Reducción de frecuencias, menor cantidad de asientos disponibles

En el caso de Europa, Iberia reducirá sus frecuencias a la mitad, dejando de operar 18 tramos y reemplazando aviones por modelos de menor capacidad, lo que se traduce en una reducción cercana a 16 mil asientos disponibles. British Airways suspenderá el tramo directo entre Buenos Aires y Río de Janeiro, afectando la conexión desde Londres y generando una pérdida estimada de 3.200 asientos. Level operará solo uno de sus dos vuelos diarios a través de Montevideo, restando alrededor de 3.500 asientos entre Buenos Aires y Madrid.

Obras en Ezeiza reducen casi 100 mil asientos y afectan vuelos clave de EE.UU. y Europa

Por su parte, Air Europa planea mantener su oferta habitual pero con escalas técnicas en ciudades como Asunción o Montevideo. Aerolíneas Argentinas también ajustará sus rutas a Madrid y Roma realizando paradas en Río de Janeiro para reabastecimiento, con posibles cambios de horarios según la coordinación aeroportuaria.

Escalas técnicas y cambios operativos serán la clave para que varias aerolíneas europeas mantengan sus servicios. Lufthansa prevé una parada en Brasil para carga de combustible sin reducir su capacidad hacia Frankfurt. ITA Airways estudia escalas en Río de Janeiro o San Pablo para sus vuelos a Roma, mientras KLM evalúa operar vía Santiago de Chile. Plus Ultra podría sumar una escala en Montevideo antes de llegar a Madrid.

Algunas aerolíneas optaron por suspender temporalmente sus vuelos directos a Argentina. Emirates limitará sus vuelos desde Dubái hasta Río de Janeiro con código compartido para pasajeros que tenían boleto a Ezeiza. Air Canada finalizará su operación en San Pablo, y Ethiopian Airlines y China Eastern Airlines también suspenderán vuelos durante el período.

El uso de aeropuertos alternativos genera inquietudes por la experiencia del pasajero. Según fuentes del sector, “un pasajero que tenga que pasar por Montevideo, Río de Janeiro o Rosario pierde prácticamente medio día entre migraciones, conexiones y traslados”, afectando directamente el consumo, la estadía y la competitividad del país.

El contexto aerocomercial es complejo. Tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, se esperaba una recuperación rápida del turismo, pero la demanda permanece “dormida”, con consumidores cautelosos, pérdida de competitividad cambiaria y un turismo receptivo debilitado frente a destinos vecinos. Además, la sobreoferta aérea hacia destinos internacionales como Caribe, Brasil y Estados Unidos presiona las tarifas y genera un desequilibrio entre oferta y demanda.

En este escenario, las agencias de viajes enfrentan una “tenaza” entre caída del consumo, dólar estable y costos crecientes, mientras que la posible recuperación tras el Mundial de 2026 coincidirá con el período más crítico de las obras en Ezeiza.

El aumento del combustible producto del conflicto en Medio Oriente, sumado a las restricciones operativas y escalas técnicas, podría elevar hasta un 30% el precio de ciertos pasajes internacionales durante las semanas afectadas. Ejecutivos estiman que las pérdidas por suspensiones y modificaciones en rutas de largo radio oscilarán entre 20 y 30 millones de dólares.

El consenso en el sector reconoce la necesidad técnica de las obras. La pista principal soporta un desgaste progresivo por el uso de aeronaves de fuselaje ancho, y se advierte que la aparición de grietas importantes podría paralizar la operación aeroportuaria. “El problema es que aparentemente se llegó al límite. Y si aparece una grieta importante, se paraliza toda la operación”, afirmó un empresario porteño.

Sin embargo, la principal crítica recae en la falta de previsibilidad y coordinación. Varias aerolíneas y gremios empresariales solicitaron postergar las obras para reprogramar con mayor antelación, ya que las grillas operativas se diseñan con meses de anticipación. Camilo Suárez, presidente de la Ahrcc, cuestionó la comunicación del proyecto: “Eso es lo que genera sensación de improvisación”. Reclamó mayor diálogo y participación del sector privado para sostener reservas y eventos, especialmente en un momento clave para el turismo receptivo en Buenos Aires.

Ante esta situación, se desarrollan estrategias de comunicación para transmitir tranquilidad a operadores y socios internacionales, con el fin de evitar que las obras afecten la percepción del destino en el exterior.

Desde las agencias de viajes, también se trabaja junto a aerolíneas y autoridades para mitigar el impacto comercial. Un operador internacional explicó que “el europeo mira de reojo este tipo de situaciones. Y el estadounidense directamente puede elegir otro destino”. Adrián Manzotti, presidente de Aviabue, advirtió que el turismo receptivo será el segmento más golpeado, dado que noviembre es uno de los meses más fuertes para este mercado y cualquier incertidumbre repercute en las ventas.

El temor más profundo es el daño reputacional. Daniel Manzella, presidente de Destino Argentina y CAT Baires, alertó que el problema excede cancelaciones puntuales. “Cuando un destino empieza a asociarse con incertidumbre operativa, el impacto excede al vuelo cancelado”. Destacó que el turismo internacional se basa en conectividad, previsibilidad y confianza, y que los turistas planifican con anticipación: “Cuando aparecen dudas sobre conexiones, horarios o escalas, muchos directamente cambian de destino”.

Manzella recordó que octubre y noviembre son semanas clave para recuperar rentabilidad tras el invierno, con el inicio de la temporada alta, eventos, incentivos y cruceros, sectores de alto poder adquisitivo. “El impacto económico es fuertísimo”, enfatizó.

En el ámbito corporativo y MICE, Adrián Pastine, director general de Venturance y secretario de Faevyt, advirtió que las obras afectarán viajes de negocios, congresos e incentivos, especialmente hacia Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y China. Señaló que septiembre a noviembre son meses de alta demanda para turismo de ocio y congresos internacionales, y que la suspensión de vuelos puede llevar a que pasajeros opten por otros destinos.

Las obras forman parte de un plan de modernización aeroportuaria que contempla una inversión superior a 100 millones de dólares. Incluye la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y la remodelación de su intersección con la pista principal 11-29 para mejorar seguridad y eficiencia. Además, se construirá la nueva Plataforma Golf, se ampliarán terminales, se incorporarán tecnologías biométricas y sistemas self bag drop, y se habilitará una conexión vial directa con la Autopista Riccheri.

Aerolíneas Argentinas confirmó que mantendrá su programación internacional con ajustes operativos puntuales, procurando sostener sus vuelos a Miami, Cancún, Punta Cana y Aruba sin cambios sustanciales.