Más conectividad y mejoras: Urbanización Yupanqui estrena 30 cuadras pavimentadas

La Municipalidad de Neuquén informó que la próxima semana quedará inaugurada la obra de pavimentación de la Urbanización Yupanqui, un proyecto que comprende 30 cuadras y que mejorará la conectividad, la transitabilidad y las condiciones de seguridad para vecinos de la zona.

Sobre los trabajos, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó que la intervención se ejecuta al sur del barrio Terrazas del Neuquén, en un área lindera a la calle Yupanqui.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, la funcionaria expresó: “La semana que viene haremos la inauguración de las 30 cuadras donde previamente hicimos los cordones cuneta, los badenes, todo trabajo de hormigón. También hubo una ampliación de red domiciliaria y estamos con los últimos días de las carpetas para dejar todo listo”.

Por otro lado, Bruno manifestó que “toda mejora urbana colabora en lo que es seguridad, cuando las calles están abiertas es posible la asistencia de ambulancias, de policías, recolección de residuos, etcétera”.

“Hablamos de pavimento dentro de un barrio, pero toda cuadra pavimentada mejora la circulación”, cerró Mariel Bruno.

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