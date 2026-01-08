Más de 40 vuelos serán reprogramados este viernes por obras de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que permanecerá cerrado durante varias horas por trabajos preventivos en sus pistas.

La Secretaría de Transporte informó que el cierre fue planificado y coordinado con las aerolíneas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, con el objetivo de reducir al mínimo el impacto sobre los pasajeros. Las tareas se realizarán en una franja horaria considerada de baja actividad operativa.

Según se detalló, ambas pistas del aeropuerto Ministro Pistarini estarán fuera de servicio entre las 13:55 y las 17:40, lo que obligará a modificar la programación habitual de vuelos nacionales e internacionales que operan desde la principal terminal aérea del país.

Desde el área de Transporte explicaron que las compañías aéreas fueron notificadas con anticipación y participaron del análisis para definir el horario más conveniente. Coincidieron en que el período elegido permite minimizar cancelaciones y demoras, aunque se verán afectadas 41 operaciones.

Las obras estarán a cargo de Aeropuertos Argentina y se realizarán de forma inmediata y preventiva, con el fin de evitar problemas mayores en el futuro y garantizar que el aeropuerto continúe operando en condiciones seguras. Las autoridades remarcaron que la medida responde a una evaluación técnica que prioriza la seguridad operacional, considerada un eje central del sistema aeronáutico.

En este contexto, las aerolíneas trabajan en la reprogramación de los vuelos afectados y en la comunicación directa con los pasajeros. Desde el Gobierno recomendaron verificar el estado del vuelo antes de viajar y, ante cualquier duda o cambio, contactarse directamente con la compañía aérea correspondiente.