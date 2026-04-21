119.000 pasajeros y 1.100 vuelos: el balance del aeropuerto de Neuquén en marzo del 2026

El aeropuerto Presidente Perón de Neuquén registró en marzo de 2026 un total de 119.327 pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual del 9% en comparación con el mismo mes de 2025. De ese total, 118.997 correspondieron a vuelos de cabotaje, con una suba del 8%, mientras que el movimiento internacional completó la cifra global. Durante el mes se contabilizaron 1.103 movimientos aéreos y la terminal se ubicó en el décimo lugar a nivel nacional en volumen de pasajeros.

En el acumulado del primer trimestre del año, el aeropuerto neuquino alcanzó los 304.000 pasajeros, lo que implica un crecimiento del 5% respecto del mismo período de 2025 y consolida la tendencia positiva en la conectividad aérea de la Provincia.

Entre las novedades del período se destaca la incorporación de la ruta Neuquén-Santiago de Chile, operada por LATAM Airlines. La conexión comenzó a operar con frecuencias los domingos, martes, jueves y viernes, y en sus primeras diez operaciones registradas promedió 80,5 pasajeros en arribos y 88,2 en partidas, sobre una capacidad de 162 plazas por vuelo. Esto se traduce en niveles de ocupación del 46,3% en los vuelos entrantes y del 50,7% en los salientes.

Por su parte, el aeropuerto Aviador Carlos Campos, que presta servicio a San Martín de los Andes y la región de Chapelco, registró en marzo de 2026 un total de 24.029 pasajeros, de los cuales 23.982 correspondieron a cabotaje. La cifra representa una caída del 4% interanual.

En el período enero-marzo, Chapelco acumuló 92.000 pasajeros, lo que implica una disminución del 10% en comparación con el mismo tramo del año anterior, en un contexto de variación en la demanda de los destinos turísticos de la región.



