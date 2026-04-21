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Martes 21 de Abril, Neuquén, Argentina
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CONECTIVIDAD AÉREA

119.000 pasajeros y 1.100 vuelos: el balance del aeropuerto de Neuquén en marzo del 2026

En la terminal Presidente Perón hubo un crecimiento interanual del 9%, lo que ubica al aeropuerto de la Provincia en el décimo lugar a nivel nacional en relación al volumen de pasajeros.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 21 de abril de 2026 a las 09:55
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El aeropuerto Presidente Perón de Neuquén registró en marzo de 2026 un total de 119.327 pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual del 9% en comparación con el mismo mes de 2025. De ese total, 118.997 correspondieron a vuelos de cabotaje, con una suba del 8%, mientras que el movimiento internacional completó la cifra global. Durante el mes se contabilizaron 1.103 movimientos aéreos y la terminal se ubicó en el décimo lugar a nivel nacional en volumen de pasajeros.

En el acumulado del primer trimestre del año, el aeropuerto neuquino alcanzó los 304.000 pasajeros, lo que implica un crecimiento del 5% respecto del mismo período de 2025 y consolida la tendencia positiva en la conectividad aérea de la Provincia.

Entre las novedades del período se destaca la incorporación de la ruta Neuquén-Santiago de Chile, operada por LATAM Airlines. La conexión comenzó a operar con frecuencias los domingos, martes, jueves y viernes, y en sus primeras diez operaciones registradas promedió 80,5 pasajeros en arribos y 88,2 en partidas, sobre una capacidad de 162 plazas por vuelo. Esto se traduce en niveles de ocupación del 46,3% en los vuelos entrantes y del 50,7% en los salientes.

Por su parte, el aeropuerto Aviador Carlos Campos, que presta servicio a San Martín de los Andes y la región de Chapelco, registró en marzo de 2026 un total de 24.029 pasajeros, de los cuales 23.982 correspondieron a cabotaje. La cifra representa una caída del 4% interanual.

En el período enero-marzo, Chapelco acumuló 92.000 pasajeros, lo que implica una disminución del 10% en comparación con el mismo tramo del año anterior, en un contexto de variación en la demanda de los destinos turísticos de la región.


 

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