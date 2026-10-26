Las Cataratas del Iguazú mantienen cerrados preventivamente los circuitos Garganta del Diablo y Superior este lunes 26 de octubre, debido al fuerte aumento del caudal del río Iguazú. La medida fue comunicada por las autoridades del Parque Nacional Iguazú para garantizar la seguridad de los visitantes y trabajadores.

Durante la mañana, el caudal llegó a 16.400 metros cúbicos por segundo, mientras que durante la madrugada alcanzó un pico de 17,7 millones de litros por segundo, equivalentes a 17.700 metros cúbicos por segundo, según los datos difundidos.

El resto de los senderos y el Circuito Inferior permanecen habilitados, de acuerdo con la información oficial comunicada para esta jornada. La reapertura de los sectores cerrados dependerá de la evolución del río y de las condiciones de seguridad.

Qué circuitos de las Cataratas del Iguazú están cerrados

La restricción alcanza a dos de los recorridos más conocidos del área protegida: la Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos del parque, y el Circuito Superior, que permite observar los saltos desde una perspectiva elevada.

Desde la administración del Parque Nacional Iguazú explicaron que la decisión responde a la tendencia ascendente del caudal. “Las previsiones indican que el caudal del Río Iguazú está en ascenso y es indispensable garantizar la seguridad de todos”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Por el momento, los visitantes pueden recorrer los sectores que continúan abiertos. Sin embargo, la habilitación puede cambiar de acuerdo con las condiciones hidrológicas, por lo que es importante verificar el estado de los circuitos antes de trasladarse hasta el parque.

El río Iguazú llegó a once veces su caudal habitual

La magnitud de la crecida quedó reflejada en los registros difundidos este lunes: el río alcanzó un volumen de agua once veces superior a la media histórica, según la información comunicada sobre el episodio.

El pico registrado durante la madrugada de este lunes fue de 17,7 millones de litros por segundo. Más tarde, durante la mañana, el caudal informado descendió a 16.400 metros cúbicos por segundo, aunque las previsiones indicaban que el nivel podía continuar en ascenso.

La diferencia entre ambas mediciones muestra por qué es importante distinguir el pico de la madrugada del registro posterior. Las cifras corresponden a momentos diferentes de una misma crecida.

El Niño y las lluvias mantienen la atención sobre la región

El episodio se produce en un contexto de previsiones vinculadas con el fenómeno climático El Niño, asociado con cambios en los patrones de precipitaciones en distintas regiones de Sudamérica.

La evolución del río Iguazú es relevante para la operación turística porque un aumento significativo del caudal puede comprometer las condiciones de seguridad de las pasarelas y los accesos próximos a los saltos.

No obstante, para atribuir esta crecida específicamente a El Niño es necesario considerar los registros de precipitaciones en la cuenca y los informes hidrológicos oficiales. El fenómeno climático aporta contexto, pero no reemplaza la evaluación de las causas inmediatas del aumento del agua.

Un antecedente reciente de cierres preventivos

Las restricciones en las Cataratas del Iguazú no son inéditas. Durante octubre también se dispusieron cierres preventivos ante otras crecidas del río, con medidas que variaron según el caudal y las condiciones de cada sector.

El 12 de octubre, por ejemplo, el acceso a la Garganta del Diablo fue restringido cuando el río superó los 12.000 metros cúbicos por segundo. Dos días después, el aumento del caudal volvió a motivar medidas preventivas en ese recorrido.

Estos antecedentes muestran que la habilitación de los circuitos depende de la situación hidrológica de cada jornada y de las evaluaciones de seguridad, no solamente de un calendario turístico.

Qué deben tener en cuenta los turistas

Las Cataratas del Iguazú son uno de los principales destinos turísticos de Argentina y reciben visitantes nacionales e internacionales durante todo el año. Un cierre parcial puede modificar los recorridos previstos, especialmente para quienes llegan con tiempo limitado para conocer el parque.

Quienes tengan una visita programada para este lunes deberían consultar los canales oficiales del Parque Nacional Iguazú antes de salir y verificar qué sectores están habilitados. También conviene confirmar las condiciones de acceso con los prestadores turísticos si la excursión incluye servicios adicionales.

La situación del lado argentino debe distinguirse de la del Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, donde las autoridades aplican sus propios protocolos y comunican las condiciones de sus pasarelas por separado.

Cómo seguirá la situación en las Cataratas del Iguazú

Por ahora, los circuitos Garganta del Diablo y Superior permanecen cerrados de manera preventiva, mientras que el Circuito Inferior y los demás senderos informados como habilitados permiten mantener parcialmente la actividad turística.

Aún no se ha informado una fecha cierta de reapertura de los sectores afectados en la información disponible para esta jornada. La próxima decisión dependerá de la evolución del caudal y de las evaluaciones que realicen las autoridades del parque.