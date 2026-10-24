El Niño: las precipitaciones extraordinarias pueden superar hasta la infraestructura mejor mantenida

El fenómeno climático conocido como El Niño, asociado a cambios en los patrones de precipitaciones, vuelve a poner en discusión la capacidad de respuesta de la infraestructura frente a eventos meteorológicos extraordinarios. En provincias como Neuquén y Mendoza, las tormentas severas, repentinas y altamente localizadas representan un desafío para los sistemas de drenaje, las rutas y las defensas hidráulicas. Los especialistas advierten que no existe infraestructura capaz de garantizar una protección absoluta frente a precipitaciones de magnitud excepcional, incluso cuando las obras se encuentran en perfectas condiciones de mantenimiento.

Una de las principales dificultades radica en la intensidad y velocidad con la que se desarrollan las tormentas. Las denominadas celdas convectivas pueden formarse rápidamente y descargar enormes volúmenes de agua sobre superficies reducidas. Estas características dificultan la predicción precisa de los sectores más afectados y reducen los tiempos disponibles para adoptar medidas preventivas. En determinadas circunstancias, las precipitaciones pueden superar ampliamente la capacidad de evacuación de los sistemas pluviales existentes.

Ni el mantenimiento perfecto garantiza resistir lluvias extraordinarias

Desde el punto de vista técnico, las obras de infraestructura tienen límites de diseño que pueden ser superados por fenómenos climáticos extremos. Las redes viales, los desagües urbanos y las defensas hidráulicas fueron proyectados para determinados caudales y niveles de precipitación. Cuando esos parámetros son excedidos, pueden producirse anegamientos, erosión y daños estructurales. Por eso, incluso una infraestructura correctamente construida y mantenida puede resultar insuficiente ante eventos de magnitud excepcional.

Otro factor determinante es la saturación de los suelos, que durante precipitaciones intensas puede alcanzar niveles cercanos al 100%. Cuando el terreno pierde prácticamente toda su capacidad de absorción, el agua comienza a desplazarse por la superficie y busca sus cauces y depresiones naturales. Esta situación incrementa el riesgo de inundaciones, especialmente en sectores bajos y en construcciones emplazadas sobre márgenes de ríos, arroyos o zonas naturalmente inundables.

Neuquén apuesta a la prevención y la respuesta ante emergencias

En este escenario, Neuquén avanza con un programa de inversiones en infraestructura, aunque las necesidades acumuladas durante décadas requieren planificación y tiempo para ser resueltas. Las obras permiten mejorar la capacidad de respuesta frente a las precipitaciones, pero no eliminan por completo los riesgos asociados a fenómenos extraordinarios. Por ese motivo, la prevención, la planificación territorial y la mitigación de daños adquieren una importancia central para proteger a las comunidades.

Frente a estas condiciones, el Gobierno de Neuquén mantiene operativo su sistema provincial de respuesta ante emergencias, con protocolos activados, coordinación con los municipios e identificación de vías de evacuación seguras. También se contempla la preparación de centros de asistencia y espacios alternativos para atender a las personas que pudieran resultar afectadas. El objetivo es reducir al máximo la exposición de la población frente a fenómenos meteorológicos extremos, entendiendo que, cuando las precipitaciones superan la capacidad de la infraestructura, la anticipación y la respuesta coordinada resultan fundamentales.