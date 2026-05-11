La 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires concluyó tras 19 días de intensa actividad cultural en La Rural, dejando un saldo histórico de más de 1.340.000 visitantes que recorrieron sus 50.000 metros cuadrados de exposición entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Esta edición aniversario destacó por su programación centrada en la memoria, la censura y las perspectivas sobre el futuro de la lectura, consolidando así su lugar como uno de los eventos editoriales más relevantes del mundo hispanohablante.

Por primera vez un país invitado conquistó la Feria del Libro

Por primera vez en su historia, la feria contó con un País Invitado de Honor: Perú, que presentó un extenso programa literario y artístico bajo el lema “Caminos que unen”. La participación peruana incluyó la presencia de escritores, propuestas culturales, música y actividades relacionadas con las lenguas originarias y la diversidad cultural de ese país.

En consonancia con los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la feria dedicó gran parte de su agenda a reflexionar sobre la censura y la importancia de la cultura en la construcción de la memoria colectiva. Entre las actividades destacadas se realizaron ciclos de debate, maratones de lectura y espacios especiales dedicados al "Nunca Más".

Además de la oferta literaria, la edición 2026 incluyó congresos, jornadas profesionales y rondas de negocios internacionales que reunieron a referentes del sector editorial de diversos países, fortaleciendo el ecosistema cultural y comercial.

En cuanto a convocatoria, los organizadores resaltaron que los pasillos de La Rural estuvieron colmados durante la mayor parte del evento, especialmente en fines de semana y durante las jornadas de firmas de libros.

Feria del Libro Buenos Aires 2026: 50 años con récord y Perú invitado

Una novedad destacada fue la apertura, que contó con la participación de tres reconocidas voces de la narrativa argentina contemporánea: las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, quienes protagonizaron un diálogo inaugural.

Medalie Reyes, coordinadora de la Dirección del Libro y la Lectura de Perú, valoró la presencia de su país en esta edición histórica, que reafirmó a la Feria del Libro de Buenos Aires como una de las grandes celebraciones culturales de América Latina, combinando industria editorial, debate público y encuentro entre generaciones de lectores.