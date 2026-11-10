León XIV, desde el balcón del arzobispado de Córdoba: “Cuando estamos unidos, podemos lograrlo todo”

El papa León XIV volvió a tener este martes un contacto directo con los fieles durante su visita a Córdoba. Desde el balcón del Arzobispado, agradeció el recibimiento que encontró en la provincia y dejó un breve mensaje centrado en la gratitud, los jóvenes y la unidad.

La aparición se produjo después de la misa que el pontífice encabezó durante la mañana y de su posterior recorrido por las calles de la capital cordobesa a bordo del papamóvil.

Frente a las personas que permanecían congregadas en el centro de la ciudad, León XIV tomó la palabra para agradecer las muestras de afecto recibidas.

Gracias por acogerme, gracias por este saludo, pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, expresó.

Luego dejó una de las frases más contundentes de su paso por Córdoba: “Cuando estamos unidos, podemos lograrlo todo”.

El mensaje desde el balcón llegó luego de una mañana con distintas muestras de cercanía entre el Papa y los fieles cordobeses.

Al arribar al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, León XIV se apartó momentáneamente del recorrido protocolar para acercarse a un grupo de estudiantes que esperaba su llegada. Allí entregó rosarios y se fotografió con algunos de los chicos.

El mensaje que dejó durante la misa

Antes de llegar al Arzobispado, León XIV había encabezado su segunda misa desde que comenzó la visita a la Argentina, en el Polo Aeronáutico de Córdoba.

Durante la homilía destacó la tradición religiosa de la provincia y recordó especialmente las figuras del cura Brochero y Mama Antula.

“Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad”, afirmó.

También recuperó una enseñanza del papa Francisco sobre la atención a los sectores más vulnerables: “Los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano”.

León XIV vinculó esos ejemplos con la necesidad de trabajar por “una patria fraterna y solidaria”, otro de los conceptos centrales que dejó durante su paso por Córdoba.

Después de la celebración y del recorrido en papamóvil, el pontífice llegó al Arzobispado para continuar con las actividades previstas en la provincia.

Su jornada continuará este martes y tendrá otro de sus momentos centrales por la noche en Buenos Aires, con el encuentro con jóvenes previsto en el barrio porteño de Palermo.