Monseñor Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes 10 de noviembre de 2026 a los 83 años. La noticia fue comunicada por el Arzobispado de La Plata, que expresó sus condolencias e invitó a la comunidad católica a rezar por su eterno descanso. El fallecimiento se produjo mientras el papa León XIV realiza su visita a la Argentina.

Aguer fue una de las voces de mayor exposición pública de la Iglesia argentina durante las últimas décadas, con intervenciones que generaron fuertes debates políticos, sociales y religiosos.

Nacido en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943, fue arzobispo de La Plata entre 2000 y 2018. Se destacó por su defensa de la doctrina católica tradicional y por sus cuestionamientos al aborto, el matrimonio igualitario, la educación sexual y las políticas de género.

Quién fue Héctor Aguer y cuál fue su trayectoria en la Iglesia

Aguer nació en el barrio porteño de Mataderos y comenzó su formación religiosa durante la infancia, cuando su madre lo inscribió en clases de catequesis en la parroquia San Francisco Solano.

En 1964 ingresó al Seminario Metropolitano de Villa Devoto, en un período marcado por las transformaciones que atravesaba la Iglesia católica después del Concilio Vaticano II.

Fue ordenado sacerdote en noviembre de 1972. Durante sus primeros años de ministerio estuvo destinado a distintas parroquias de Buenos Aires y posteriormente desarrolló tareas pastorales y académicas en la diócesis de San Miguel.

También se desempeñó como docente de Teología Moral e investigador del Conicet, donde profundizó sus estudios sobre el pensamiento y las doctrinas medievales.

En 1992, el papa Juan Pablo II lo designó obispo auxiliar de Buenos Aires. Seis años después fue nombrado arzobispo coadjutor de La Plata y, en junio de 2000, asumió como titular de esa arquidiócesis.

Permaneció al frente de la Iglesia platense hasta 2018, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir 75 años, la edad establecida por el derecho canónico para que los obispos presenten su dimisión.

Las polémicas que marcaron su exposición pública

Aguer construyó un perfil público caracterizado por sus posiciones conservadoras y sus críticas a distintas transformaciones sociales y legislativas.

Fue un opositor al matrimonio igualitario, a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y a las políticas de salud sexual y reproductiva. También cuestionó los contenidos de educación sexual y la incorporación de perspectivas de género en las escuelas.

Durante su gestión en La Plata prohibió que los establecimientos educativos católicos bajo su jurisdicción utilizaran la teoría de género como fuente de inspiración en sus propuestas educativas.

En agosto de 2016 protagonizó otra controversia al cuestionar las prácticas sexuales contemporáneas. En una intervención pública denunció lo que definió como una cultura que banalizaba la unión entre el hombre y la mujer y realizó declaraciones sobre la masturbación que generaron repercusiones.

Su posición también lo llevó a enfrentarse con distintos sectores políticos y sociales, especialmente durante los debates sobre la ampliación de derechos y el rol del Estado en cuestiones vinculadas con la sexualidad y la educación.

Sus diferencias dentro de la Iglesia y el vínculo con Jorge Bergoglio

La trayectoria de Aguer estuvo atravesada por diferencias doctrinarias y pastorales dentro de la propia Iglesia católica.

Mientras otros sectores del Episcopado impulsaban una adaptación de las prácticas pastorales a los cambios de la sociedad contemporánea, Aguer defendía una mayor centralidad de la tradición y de la doctrina.

Durante su paso por San Miguel coincidió con Jorge Bergoglio, quien dirigía el Colegio Máximo de los jesuitas. Ambos fueron designados obispos auxiliares de Buenos Aires en 1992 y trabajaron bajo la conducción del cardenal Antonio Quarracino.

Con el paso de los años, Aguer se convirtió en una de las voces críticas de determinadas orientaciones pastorales que adquirieron mayor protagonismo durante el pontificado de Francisco.

Antes de la llegada de Bergoglio al Vaticano, había mantenido una relación directa con las estructuras eclesiásticas romanas y defendía la autoridad del Papa como referencia central de la organización de la Iglesia.

Su paso por la Academia y las controversias fuera de la Iglesia

Además de su actividad pastoral, Aguer desarrolló una trayectoria vinculada con la filosofía, la teología y la educación.

Presidió la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina e integró el Consejo Pontificio para la Cultura. También fue miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, donde ocupó el sitial de Ángel Gallardo.

Su nombre también quedó vinculado con el caso del Banco de Crédito Provincial (BCP), a fines de la década de 1990.

En ese período, Aguer se presentó como fiador personal del banquero Francisco Javier Trusso, investigado en el marco del escándalo financiero que derivó en un fraude de aproximadamente 250 millones de dólares. La garantía consistía en comprometerse a que Trusso no eludiera las citaciones judiciales. La fianza no implicaba que el arzobispo participara en la administración de la entidad bancaria.

Sus críticas a la situación económica y sus publicaciones

Aunque sus intervenciones más conocidas estuvieron relacionadas con cuestiones morales y religiosas, Aguer también se pronunció sobre temas económicos y sociales.

Cuestionó el crecimiento de la deuda externa argentina y las sucesivas crisis de desempleo. En distintas intervenciones públicas reclamó atención sobre las consecuencias sociales de las políticas económicas.

Fue autor de libros sobre espiritualidad y teología moral, y mantuvo una presencia regular en los medios de comunicación.

Durante varios años participó como columnista del ciclo televisivo Claves para un mundo mejor, conducido por Tito Garabal, y publicó artículos en el diario El Día, de La Plata.

En 2018, los periodistas Pablo Morosi y Andrés Lavaselli reconstruyeron aspectos de su trayectoria, sus relaciones y las tensiones internas de la Iglesia argentina en el libro El último cruzado. Monseñor Aguer. Intimidades e intrigas de la Iglesia argentina, publicado por Planeta.