Los feriados de noviembre y diciembre de 2026 en Argentina incluirán jornadas especiales por la confirmación de la visita del papa León XIV al país, también el Día de la Soberanía Nacional, la Inmaculada Concepción de María y Navidad. El calendario también contempla un día no laborable con fines turísticos el lunes 7 de diciembre.

En total, quedan siete fechas relevantes entre noviembre y diciembre, si se cuentan por separado los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre, el 23 de ese mes y las tres jornadas de diciembre. Sin embargo, no todas tienen alcance nacional ni las mismas condiciones laborales.

El próximo fin de semana largo será del sábado 7 al lunes 9 de noviembre, por el feriado nacional decretado para la visita del papa León XIV. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, el descanso se extenderá hasta el martes 10; en la provincia de Buenos Aires, habrá un feriado adicional el miércoles 11.

Qué feriados quedan en noviembre de 2026

Noviembre tendrá cuatro fechas de descanso relevantes, aunque los feriados vinculados con la visita papal tendrán distintos alcances territoriales.

Lunes 9: Visita del papa León XIV

Feriado nacional en todo el país, establecido por el Decreto 1103/2026.

Martes 10: Visita del papa León XIV

Feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11: Visita del papa León XIV

Feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires.

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional

Feriado nacional trasladado del viernes 20 de noviembre.

La diferencia entre los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre es importante: el único que rige en todo el territorio nacional es el lunes 9. Las jornadas siguientes se limitan a las jurisdicciones indicadas en el decreto presidencial.

Qué feriados quedan en diciembre de 2026

Diciembre tendrá tres fechas principales para organizar el cierre del año: un día no laborable con fines turísticos, un feriado religioso nacional y Navidad.

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

Busca favorecer los viajes internos y la actividad turística. No tiene el mismo régimen laboral que un feriado nacional.

Martes 8: Inmaculada Concepción de María

Feriado nacional inamovible.

Viernes 25: Navidad

Feriado nacional inamovible que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

Cuáles son las diferencias entre un feriado y un día no laborable

La distinción es central para saber si corresponde trabajar y cómo se paga la jornada.

Feriado nacional: se aplica el régimen legal de los feriados. Si una persona trabaja, corresponde la remuneración prevista para ese tipo de jornada.

Día no laborable con fines turísticos: en el sector privado, el empleador decide si se trabaja. Si se presta servicio, se abona como una jornada laboral habitual.

Feriado con alcance territorial limitado: se aplica solamente en las jurisdicciones establecidas por la norma, como ocurre con los días 10 y 11 de noviembre de 2026.

Por eso, antes de planificar vacaciones o una escapada, es conveniente comprobar qué disposición alcanza al lugar de trabajo y qué modalidad aplica en cada caso.