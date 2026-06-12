El histórico Ferrocarril Trasandino, que dejó de funcionar hace más de cuatro décadas, podría volver a conectar Argentina y Chile mediante un ambicioso proyecto ferroviario valuado en USD 9.600 millones. La iniciativa es impulsada por la empresa chilena Beler S.A. junto a la firma singapurense International Nusantara Investment.

La propuesta contempla la construcción de un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre Uspallata y Los Andes, además de una red de vías electrificadas que uniría Mendoza con la región chilena de Valparaíso. El objetivo es facilitar el transporte de pasajeros y cargas durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas que suelen afectar al Paso Cristo Redentor.

Actualmente, el proyecto denominado Corredor Bioceánico Longotoma se encuentra en una etapa preliminar de evaluación y búsqueda de respaldo institucional en Argentina y Chile. Sus impulsores estiman que, si obtiene las autorizaciones necesarias, podría construirse en un plazo de entre tres y cuatro años.

El proyecto que busca devolver el tren a través de la Cordillera

El plan apunta a recuperar una conexión estratégica que desapareció hace más de 42 años y que durante gran parte del siglo XX fue clave para la integración económica entre ambos países.

La obra principal será un túnel ferroviario de 54 kilómetros bajo los Andes, diseñado para permitir la circulación permanente de trenes incluso durante los meses de invierno, cuando las nevadas suelen complicar el tránsito terrestre.

A esto se sumará una doble vía electrificada de 420 kilómetros, preparada para transportar pasajeros, cargas y vehículos entre la Cordillera y la costa del Pacífico.

Entre las inversiones previstas también figuran:

Un centro modal de cargas en Longotoma.

Un puerto submarino de aguas profundas en La Ligua.

Infraestructura energética basada parcialmente en fuentes renovables.

Sistemas de valorización energética de residuos.

Los promotores sostienen que el corredor podría convertirse en una nueva puerta de salida para la producción de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay hacia los mercados asiáticos.

La apuesta para competir con Panamá y Chancay

Uno de los principales argumentos del consorcio es el potencial ahorro logístico para las exportaciones sudamericanas.

Según los cálculos difundidos por los desarrolladores, el transporte de mercaderías mediante este corredor tendría un costo cercano a US$95 por tonelada, por debajo de alternativas como el Canal de Panamá o el puerto peruano de Chancay.

La iniciativa busca captar parte del flujo comercial generado por los más de 380 millones de toneladas anuales de soja, maíz y trigo que exportan Argentina y Brasil hacia Asia.

De concretarse, el proyecto podría modificar parte de la logística regional y reforzar el papel del Pacífico como salida estratégica para la producción sudamericana.

Qué falta para que la obra se convierta en realidad

Pese al entusiasmo generado por el anuncio, el proyecto todavía está lejos de iniciar su construcción.

Sus impulsores se encuentran gestionando avales políticos e institucionales en ambos países y ya presentaron la propuesta ante autoridades de la región chilena de Valparaíso.

Uno de los marcos legales que analizan utilizar es el Tratado de Maipú, firmado en 2009 por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet, que contempla mecanismos de cooperación para obras de infraestructura binacional.

La viabilidad financiera, ambiental y técnica será determinante para avanzar hacia una etapa ejecutiva.

El histórico Ferrocarril Trasandino que unió Argentina y Chile

La historia del Ferrocarril Trasandino comenzó en el siglo XIX.

Las obras arrancaron en territorio argentino en 1872 y culminaron con la inauguración oficial del servicio el 5 de abril de 1910.

Durante aproximadamente 74 años, el tren conectó Mendoza con la ciudad chilena de Los Andes a través de un recorrido de unos 248 kilómetros, convirtiéndose en uno de los símbolos más importantes de la integración binacional.

El tramo internacional dejó de funcionar en 1978, en medio de las tensiones entre ambos países por el conflicto del Canal de Beagle.

Del lado argentino, el servicio continuó operando hasta 1984, cuando fue definitivamente discontinuado.

Desde entonces hubo varios intentos de reactivación, aunque ninguno logró superar la fase de planificación.

El impacto que podría tener para Argentina y la región

Más allá de Mendoza y Chile, el proyecto tiene implicancias para toda Sudamérica.

Los corredores bioceánicos vienen ganando relevancia en los últimos años como alternativa para reducir tiempos y costos de exportación. Provincias patagónicas como Neuquén también impulsan iniciativas similares para fortalecer la conexión con puertos del Pacífico.

La propuesta del Ferrocarril Trasandino se inserta en esa tendencia regional y podría convertirse en una de las obras de infraestructura más importantes de las próximas décadas si logra superar las etapas de aprobación y financiamiento.

Por ahora, el Corredor Bioceánico Longotoma permanece en fase de evaluación y búsqueda de apoyos políticos e institucionales.

Los próximos pasos estarán vinculados a estudios de factibilidad, acuerdos binacionales, autorizaciones ambientales y definiciones sobre el financiamiento de la obra.

Si consigue avanzar, el proyecto podría marcar el regreso del Ferrocarril Trasandino casi medio siglo después de su desaparición y volver a unir Argentina y Chile a través de la Cordillera de los Andes.