La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones del abogado del matrimonio detenido, quien cuestionó con dureza la acusación realizada por Laudelina Peña, tía del niño.

La mujer había asegurado, quince días después de la desaparición, que el 13 de junio el pequeño habría sido atropellado por una camioneta conducida por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, y que posteriormente el cuerpo habría sido ocultado. Esa denuncia provocó un giro abrupto en la investigación, colocando al matrimonio en el foco principal del expediente.

Sin embargo, el abogado defensor Ernesto González sostuvo que la declaración estuvo rodeada de irregularidades. Según explicó, la presentación se realizó ante un fiscal provincial en Corrientes cuando la causa ya se encontraba bajo jurisdicción federal, lo que -a su entender- generó incompatibilidades en la competencia territorial y material.

El letrado cuestionó además el contexto en el que se produjo la testimonial, señalando que fue tomada en horario nocturno y en una jurisdicción distinta a la que correspondía. Para la defensa, ese episodio no solo alteró el rumbo de la pesquisa durante dos semanas, sino que también consolidó la imagen pública de sus asistidos como los principales responsables.

Con el avance del expediente, Laudelina se retractó y aseguró que el supuesto accidente nunca existió, denunciando presiones y promesas de dinero y vivienda. A partir de esa segunda declaración, la hipótesis del atropello perdió fuerza.

En ese sentido, González remarcó que las pericias realizadas a los vehículos no confirmaron la existencia de un siniestro vial. Si bien un primer estudio odorológico con perros arrojó un resultado positivo, las pruebas posteriores con luminol y los análisis accidentológicos no detectaron rastros compatibles con un impacto.

Para la defensa, el matrimonio quedó instalado como “los malos de la película” en medio de una investigación marcada por cambios de fuero, declaraciones cruzadas y fuertes repercusiones públicas. Mientras tanto, la desaparición de Loan continúa sin resolverse y el expediente sigue acumulando capítulos en uno de los casos más conmocionantes del país.