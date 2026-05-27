El ciudadano argentino acusado de realizar expresiones racistas contra un niño de 7 años en un viaje turístico, fue detenido en Minas Gerais. El hombre permanece alojado en una unidad penitenciaria mientras avanza la investigación judicial. Se trata de Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto de 63 años oriundo de Santiago del Estero, quien fue denunciado por la madre del menor tras fotografiarlo y grabarlo mientras realizaba comentarios ofensivos vinculados a su color de piel.

Según trascendió, el episodio ocurrió durante un recorrido turístico y quedó registrado en mensajes atribuidos al acusado. Uno de los textos señalaba: “Es negrito pero muy lindo, gorda. Lo puedo llevar de esclavo”. La madre del niño advirtió la situación y dio aviso a las autoridades locales. Posteriormente, personal de seguridad requisó el teléfono celular de Murias y confirmó la existencia del contenido denunciado.

El argentino permanece detenido en el penal de São João del Rei mientras se desarrolla la causa por presunta “injuria racista”, una figura contemplada en la legislación brasileña. Cabe mencionar que, en Brasil, este tipo de delitos es considerado grave y puede ser castigado con penas de entre dos y cinco años de prisión, de acuerdo con el Código Penal vigente.

En este contexto, comenzó a circular un video que muestra el momento de la detención del ciudadano argentino por parte de las autoridades brasileñas.