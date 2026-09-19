La fragata ARA "Libertad", emblema de la Armada Argentina y uno de los principales símbolos de representación del país en el exterior, arribó este sábado al Apostadero Naval de Buenos Aires y concluyó oficialmente su 54° Viaje de Instrucción. La embarcación, comandada por el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, regresó al puerto de la Ciudad de Buenos Aires luego de una travesía iniciada el 11 de abril, durante la cual recorrió distintos destinos internacionales y llevó adelante actividades de formación para los futuros oficiales navales.

El último puerto extranjero visitado fue Río de Janeiro, Brasil, desde donde emprendió el tramo final de regreso hacia la Argentina. Allí, los Guardiamarinas en Comisión realizaron prácticas profesionales, visitas a sitios históricos y actividades académicas junto a la Escuela Naval de la Marina del Brasil.

Formación naval y cooperación internacional durante la travesía

Además de las tareas de capacitación, la fragata desarrolló una intensa agenda institucional. Durante su estadía en Brasil recibió a bordo a una delegación de asesores del Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur (CAMAS), en un encuentro que reunió a representantes navales de Argentina, Brasil y Paraguay.

La Fragata Libertad, buque insignia de la Armada Argentina, regresó al país tras cinco meses - Foto: Noticias Argentinas

La actividad estuvo encabezada por el comandante Cáceres junto al agregado naval argentino en Brasil, el contraalmirante Gonzalo Horacio Nieto. El objetivo fue fortalecer los vínculos de cooperación y el intercambio estratégico entre las marinas de la región.

El regreso de la fragata Libertad marca el cierre de varios meses de formación práctica en navegación oceánica, una etapa clave para los guardiamarinas que completan su preparación profesional antes de incorporarse plenamente a la carrera naval.

A lo largo de sus viajes de instrucción, el histórico buque también cumple una función diplomática y cultural, ya que representa a la Argentina en cada puerto que visita, promoviendo vínculos institucionales y mostrando la presencia del país en distintos escenarios internacionales.