La Fragata ARA Libertad arribó a Río de Janeiro, Brasil, y comenzó así la etapa definitiva de su extenso viaje por el continente americano. El buque escuela de la Armada Argentina se prepara para emprender el regreso a la Argentina.

La ciudad carioca constituye el noveno y último puerto internacional previsto dentro del 54° Viaje de Instrucción. El tradicional buque escuela comenzó su travesía el pasado 11 de abril desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

Una escala breve en la ciudad carioca

La escala en Río de Janeiro se extenderá hasta el jueves 10 de septiembre. Una vez finalizadas las actividades previstas en Brasil, la denominada "Embajadora de los Mares" volverá a navegar hacia el sur. La travesía tendrá una duración total de 161 jornadas.

El cronograma establece que la Fragata ingresará a la Rada La Plata entre el 17 y el 18 de septiembre. El amarre definitivo en el Apostadero Naval Buenos Aires está programado para el sábado 19. Será el esperado reencuentro de los tripulantes con sus familiares.

Una tripulación en formación

La embarcación está al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres. Lleva a bordo a 45 guardiamarinas en comisión, que realizan la etapa final de su formación profesional. La plana mayor está integrada por 26 oficiales. La dotación cuenta con cerca de 200 suboficiales.

La Fragata Libertad llegó a Río de Janeiro, su última escala antes de regresar a la Argentina

A lo largo del viaje, el buque recorrió alrededor de 16.000 millas náuticas. La travesía combinó la instrucción naval con actividades protocolares y diplomáticas en cada uno de los destinos visitados.

Un recorrido por América

La travesía comenzó con una primera parada en Fortaleza, Brasil. Continuó por distintos puertos de Estados Unidos: Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston. Posteriormente, la Fragata puso rumbo al Caribe, donde pasó por Kingston, en Jamaica, y San Juan de Puerto Rico. Desde allí inició el extenso tramo hacia Río de Janeiro.

Uno de los momentos centrales del viaje tuvo lugar en Estados Unidos. La Fragata Libertad participó de las actividades del Sail 250, organizadas en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia norteamericana.

Una misión de representación nacional

Además de completar la preparación de los futuros oficiales, la misión de la Fragata Libertad incluye representar al país. También busca fortalecer los vínculos con las naciones visitadas. Es una tarea que desarrolla desde su primer viaje de instrucción, realizado en 1963.

Con su llegada a Río de Janeiro, la extensa travesía internacional entra en su recta final. La próxima vez que el buque escuela tome puerto será nuevamente en la Argentina.