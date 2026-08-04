El conflicto entre el Gobierno Nacional y los portuarios comenzó a impactar sobre la logística del comercio exterior argentino. La interrupción del servicio de practicaje mantiene demoradas las operaciones de más de 140 buques en distintos puertos del país y afecta tanto las exportaciones agroindustriales como la operatoria de combustibles y proyectos vinculados a Vaca Muerta.

La medida fue adoptada en rechazo al Decreto 690/2026, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de desregular la actividad y reducir costos logísticos. Mientras el Ejecutivo sostiene que la reforma busca aumentar la competencia, los profesionales del sector cuestionan la norma y condicionan cualquier negociación a la suspensión o derogación del decreto.

El impacto alcanza a una amplia gama de actividades exportadoras. En los principales puertos del Gran Rosario, por donde sale cerca del 80% de las exportaciones de granos, se registran demoras en las operaciones de carga y descarga, mientras que algunas embarcaciones comenzaron a ser redireccionadas hacia puertos de Uruguay y del sur de Brasil.

En el sector energético, la situación también genera complicaciones logísticas. La Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió que la interrupción de las maniobras portuarias afecta terminales estratégicas como Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, utilizadas para el movimiento de naftas, gasoil, fuel oil y petróleo crudo.

Aunque el abastecimiento interno continúa garantizado, una prolongación del conflicto podría aumentar las dificultades operativas para la distribución de combustibles. Uno de los proyectos alcanzados por las demoras es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la obra de infraestructura que permitirá ampliar la capacidad exportadora de petróleo de la Cuenca Neuquina. El buque de transporte pesado White Marlin, encargado de trasladar equipos para la construcción de la terminal marítima de Punta Colorada, permanece a la espera de autorización para ingresar al puerto por la falta de prácticos.

La demora no modifica el avance general del proyecto, que ya supera el 75% de ejecución, aunque sí obliga a reprogramar algunas tareas vinculadas con la instalación de infraestructura offshore. También se encuentran demoradas otras embarcaciones de apoyo necesarias para las maniobras marítimas, lo que podría generar ajustes en el cronograma si la medida de fuerza se extiende durante varios días.

VMOS constituye una de las obras energéticas más importantes en ejecución en el país. El oleoducto, impulsado por un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, permitirá transportar hasta 390.000 barriles diarios desde Vaca Muerta hacia la costa rionegrina, fortaleciendo la capacidad exportadora de petróleo argentino.

Desde el Centro de Navegación (CNAV) advirtieron que la paralización puede generar sobrecostos logísticos, incumplimientos contractuales y pérdidas de competitividad para distintos sectores exportadores. También alertaron sobre el riesgo de que nuevas operaciones sean desviadas hacia puertos de países vecinos mientras persista la incertidumbre.

Pese a ese escenario, las negociaciones permanecen abiertas. Representantes del Gobierno iniciaron contactos con el sector para intentar conformar una mesa de diálogo que permita normalizar la actividad. En paralelo, la Prefectura Naval intimó a los prácticos a retomar el servicio al considerar que se trata de una prestación pública regulada por la Ley de Navegación.

En el sector energético predomina la expectativa de que el conflicto encuentre una solución en el corto plazo para evitar mayores demoras en proyectos estratégicos. Si bien la medida afecta la logística y obliga a reprogramar algunas operaciones, las empresas mantienen sin cambios sus planes de inversión y continúan avanzando en obras consideradas clave para ampliar las exportaciones de petróleo y gas provenientes de Vaca Muerta.