El presidente Javier Milei celebró el sobreseimiento en la causa $LIBRA con un frase del filósofo griego Epicteto publicada en su cuenta de Instagram y a través de X apuntó contra determinados periodistas, la oposición y sectores empresariales. La decisión judicial también alcanzó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve imputados, según lo informado previamente por Mejor Informado.

Tras conocerse el fallo, Milei cuestionó las acusaciones que enfrentó durante la investigación por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA. Además, reclamó una compensación por el tiempo que, según sostuvo, estuvo expuesto a mentiras, calumnias e injurias.

La resolución abrió un nuevo capítulo de la disputa política alrededor del caso: mientras el oficialismo presentó el sobreseimiento como una reivindicación del Presidente, desde la oposición surgieron cuestionamientos contra la decisión judicial.

"La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad", se lee en la imagen publicada por el Presidente - Foto: Instagram @javiermilei

Milei cuestionó las acusaciones y apuntó contra periodistas

"La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad. Epicteto", se puede leer en la foto que Milei publicó en su cuenta de Instagram luego de que se conociera su sobreseimiento, el de su hermana y de los otros imputados.

A continuación, a través de la red social X (antes denominada Twitter), el Presidente planteó un interrogante sobre las consecuencias personales y políticas de las acusaciones: "¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?".

En esa misma línea, Milei sostuvo que "la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar" y calificó el caso como una "TREMENDA operación política y mediática", que, según su interpretación, tuvo como objetivo perjudicar la investidura presidencial.

En el mismo mensaje, Milei cuestionó a sectores de la oposición y acusó al Grupo La Nación de utilizar el caso para presionar al Gobierno. También apuntó contra periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio.

El mandatario los acusó de difundir operaciones y versiones falsas. Esas afirmaciones forman parte de su descargo público y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre el trabajo de los periodistas mencionados.

Santiago Caputo celebró el fallo y cargó contra la investigación

El asesor presidencial Santiago Caputo también reaccionó al sobreseimiento de Milei y su hermana. A través de su cuenta de X, cuestionó la investigación con una serie de expresiones descalificadoras.

"Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre.", afirmó el asesor.

El mensaje de Santiago Caputo se alineó con la postura del Presidente, que presentó la resolución judicial como una confirmación de sus cuestionamientos a la cobertura mediática del caso.

La oposición cuestionó el sobreseimiento

Desde la oposición también hubo reacciones al fallo. Germán Martínez, presidente del bloque de diputados nacionales de Fuerza Patria, publicó un mensaje breve en el que calificó la decisión como "ESTAFA $LIBRA - VERGONZOSO".

La reacción expuso la distancia entre las interpretaciones políticas del fallo. Mientras Milei y sus colaboradores lo celebraron como una reivindicación, desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre la resolución judicial.

Para dimensionar el alcance de esas críticas, será necesario conocer los argumentos jurídicos de la decisión, las conductas que fueron evaluadas y los fundamentos específicos por los que se dispuso el sobreseimiento de cada imputado.

Cómo había comenzado el caso $LIBRA

El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en sus redes sociales un mensaje sobre la criptomoneda $LIBRA y difundió información para acceder al activo digital, presentado como un proyecto destinado a financiar emprendimientos privados.

Tras la publicación presidencial, el precio del token experimentó una fuerte suba y posteriormente se desplomó. El episodio generó denuncias, reclamos de inversores y una investigación judicial para determinar las circunstancias del lanzamiento, el movimiento de los fondos y las eventuales responsabilidades de los participantes.

La controversia también tuvo repercusiones políticas: la difusión del criptoactivo desde la cuenta del Presidente puso bajo escrutinio el uso de su investidura para dar visibilidad a un proyecto privado.

En el transcurso de la investigación se analizaron las conexiones entre personas vinculadas al lanzamiento de $LIBRA y distintos actores del entorno presidencial. El expediente se convirtió así en uno de los focos de confrontación entre el oficialismo y sus críticos.