La Justicia de Nueva York cerró la demanda contra Hayden Davis por el caso $LIBRA

La Justicia federal de Nueva York desestimó la demanda colectiva contra el empresario cripto Hayden Davis, vinculada al lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA, y dispuso el cierre del expediente que se tramitaba en ese distrito de Estados Unidos.

La decisión fue adoptada por la jueza federal Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, quien rechazó la presentación realizada por inversores que denunciaban haber sufrido pérdidas a partir del colapso del token. La resolución tiene 81 páginas y también alcanza a otros integrantes de la estructura vinculada con el proyecto.

Entre los demandados se encontraban Hayden Mark Davis, su hermano Gideon, su padre Thomas, la empresa Kelsier Ventures y Benjamin “Ben” Chow, exCEO de la plataforma Meteora, además de otras compañías vinculadas al lanzamiento de la criptomoneda.

Uno de los principales argumentos de los demandantes había sido intentar encuadrar la operatoria bajo la ley federal RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir estructuras de actividad criminal organizada. Sin embargo, la magistrada consideró que los inversores no habían presentado elementos suficientes para demostrar un patrón de actividad ilícita continuada que permitiera aplicar esa legislación.

La jueza también cuestionó aspectos vinculados con la jurisdicción de los tribunales de Nueva York sobre algunos de los demandados. Kelsier Ventures, por ejemplo, tiene sede en Texas, mientras que la demanda había sido presentada en Nueva York. La resolución consideró insuficientes los argumentos utilizados para justificar que el caso continuara en ese distrito.

Además, Rochon rechazó la posibilidad de que los demandantes volvieran a modificar la demanda para intentar corregir las deficiencias señaladas en el fallo. Por ese motivo, el expediente fue desestimado “with prejudice”, una fórmula procesal que impide presentar nuevamente la misma demanda en esos términos ante ese tribunal. Los inversores todavía pueden analizar una eventual apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

Qué dijo la Justicia sobre el caso $LIBRA

El alcance de la resolución resulta importante: el cierre de la demanda civil en Nueva York no constituye una declaración judicial de que no haya existido una maniobra fraudulenta alrededor de $LIBRA.

La jueza analizó si las acusaciones formuladas por los inversores cumplían con los requisitos legales necesarios para avanzar en ese proceso y concluyó que no eran suficientes para sostener la demanda bajo los argumentos planteados. El fallo tampoco determina la responsabilidad penal de quienes son investigados en la Argentina.

El nombre del presidente Javier Milei aparece mencionado en la resolución, aunque el mandatario no era demandado en ese expediente estadounidense. El fallo hace referencia al impacto que tuvo su publicación en redes sociales en febrero de 2025, cuando difundió el proyecto vinculado con $LIBRA.

La criptomoneda había registrado un fuerte incremento de su cotización después de la publicación de Milei y posteriormente sufrió un desplome que derivó en reclamos de inversores. La demanda en Estados Unidos buscaba recuperar fondos y establecer responsabilidades entre los distintos actores vinculados con el lanzamiento.

La investigación en Argentina continúa

El cierre del expediente estadounidense no pone fin a la investigación que se lleva adelante en Argentina. En el país, la causa continúa bajo la órbita del fiscal federal Eduardo Taiano, quien investiga el lanzamiento de $LIBRA y la participación de distintos protagonistas, entre ellos Hayden Davis y empresarios y operadores vinculados con el proyecto.

En paralelo, los inversores afectados tuvieron recientemente un nuevo revés judicial en su intento de intervenir como querellantes en el expediente argentino. La Cámara Federal porteña declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por cuatro de ellos contra la decisión que había confirmado su exclusión como querellantes.

De esta manera, el caso presenta actualmente dos escenarios judiciales diferentes: en Estados Unidos, la demanda colectiva contra Davis y otros involucrados fue desestimada y quedó cerrada en primera instancia, mientras que en Argentina continúa abierta la investigación sobre las circunstancias que rodearon el lanzamiento y el posterior desplome de $LIBRA.

Los inversores estadounidenses, por su parte, todavía pueden recurrir la decisión ante la instancia de apelación correspondiente.